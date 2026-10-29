Al museo della Resistenza di Carpasio scoprimento delle targhe a sei Medaglie d’oro al Valore Militare

Carpasio. L’ISRECIm Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia congiuntamente alle Associazioni Partigiane A.N.P.I. e F.I.V.L. di Imperia, ha promosso, un incontro presso il museo della Resistenza di Costa di Carpasio previsto

per sabato 31 ottobre alle 11 dove si svolgerà lo scoprimento delle targhe in legno in onore delle sei Medaglie d’oro al Valo Militare “Alla Memoria”: Felice Casacione “U Megu”, Segio Sabatini, Marco Dino Rossi “Fuoco”, Silvio Bonfante “Cion”, Roberto Di Ferro “Balletta” e Franco Ghiglia “Gigante”.