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Al museo della Resistenza di Carpasio scoprimento delle targhe a sei Medaglie d’oro al Valore Militare
29 ottobre 2026 | 17:29
In programma sabato 31 alle 11
Carpasio. L’ISRECIm Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia congiuntamente alle Associazioni Partigiane A.N.P.I. e F.I.V.L. di Imperia, ha promosso, un incontro presso il museo della Resistenza di Costa di Carpasio previsto
per sabato 31 ottobre alle 11 dove si svolgerà lo scoprimento delle targhe in legno in onore delle sei Medaglie d’oro al Valo Militare “Alla Memoria”: Felice Casacione “U Megu”, Segio Sabatini, Marco Dino Rossi “Fuoco”, Silvio Bonfante “Cion”, Roberto Di Ferro “Balletta” e Franco Ghiglia “Gigante”.
Le targhe sono state realizzate da Dino Morando, presidente dell’A.N.P.I sez. di Ceriale e saranno apposte sui sei alberi.