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Al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo riuscito l’evento “Note di solidarietà”

8 ottobre 2026 | 12:01
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di Redazione

Redazione

Al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo riuscito l&#8217;evento &#8220;Note di solidarietà&#8221;

Protagonista dell’incontro il maestro Christian Ramo, che ha accompagnato il pubblico in un percorso originale, nel quale racconto personale, ascolto e riflessione si sono intrecciati, offrendo una prospettiva diversa rispetto a quella di un tradizionale concerto

Sanremo. Un viaggio attraverso la musica, alla scoperta della sua capacità di evocare emozioni, suscitare ricordi e comunicare anche ciò che le parole, talvolta, non riescono a esprimere. Si è svolta venerdì 2 ottobre, nella suggestiva cornice del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, “Note di solidarietà”, l’iniziativa organizzata dal Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime.

Protagonista dell’incontro il maestro Christian Ramo, che ha accompagnato il pubblico in un percorso originale, nel quale racconto personale, ascolto e riflessione si sono intrecciati, offrendo una prospettiva diversa rispetto a quella di un tradizionale concerto. La serata si è aperta con la proiezione di un video biografico, attraverso il quale il Maestro ha ripercorso il proprio avvicinamento al mondo della musica, condividendo alcuni passaggi significativi della sua esperienza personale e artistica. A seguire, un dialogo guidato da domande concordate ha consentito di approfondire il rapporto tra musica ed emozioni. Particolarmente coinvolgenti gli esempi proposti al pianoforte, attraverso i quali il Maestro ha mostrato concretamente come il linguaggio musicale, anche senza parole, possa trasmettere sensazioni e stati d’animo differenti. A concludere l’incontro, un breve omaggio musicale a Ennio Morricone, suggellando un’esperienza dedicata alla forza comunicativa ed emotiva della musica.

Accanto alla dimensione culturale e di sensibilizzazione, la serata ha avuto un’importante finalità solidale: il ricavato della beneficenza è stato destinato a La Grande Casa di Gìz, realtà impegnata nel sostegno ai bambini con autismo e alle loro famiglie, unendo così cultura e attenzione concreta ai bisogni del territorio.

All’iniziativa erano presenti Giancarlo Patti, Presidente del Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime, promotore dell’evento, e Costantino Dinielli, Presidente di Zona del Distretto Lions 108 Ia3.

«Il Club rivolge un sentito ringraziamento al Maestro Christian Ramo, a quanti hanno contribuito all’organizzazione e a tutti i partecipanti. “Note di Solidarietà” ha così rappresentato un’occasione per riscoprire il valore universale della musica, capace di avvicinare le persone e trasformare la sensibilità in solidarietà concreta».