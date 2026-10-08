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Al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo riuscito l’evento “Note di solidarietà”
Protagonista dell’incontro il maestro Christian Ramo, che ha accompagnato il pubblico in un percorso originale, nel quale racconto personale, ascolto e riflessione si sono intrecciati, offrendo una prospettiva diversa rispetto a quella di un tradizionale concerto
Sanremo. Un viaggio attraverso la musica, alla scoperta della sua capacità di evocare emozioni, suscitare ricordi e comunicare anche ciò che le parole, talvolta, non riescono a esprimere. Si è svolta venerdì 2 ottobre, nella suggestiva cornice del Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, “Note di solidarietà”, l’iniziativa organizzata dal Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime.
Protagonista dell’incontro il maestro Christian Ramo, che ha accompagnato il pubblico in un percorso originale, nel quale racconto personale, ascolto e riflessione si sono intrecciati, offrendo una prospettiva diversa rispetto a quella di un tradizionale concerto. La serata si è aperta con la proiezione di un video biografico, attraverso il quale il Maestro ha ripercorso il proprio avvicinamento al mondo della musica, condividendo alcuni passaggi significativi della sua esperienza personale e artistica. A seguire, un dialogo guidato da domande concordate ha consentito di approfondire il rapporto tra musica ed emozioni. Particolarmente coinvolgenti gli esempi proposti al pianoforte, attraverso i quali il Maestro ha mostrato concretamente come il linguaggio musicale, anche senza parole, possa trasmettere sensazioni e stati d’animo differenti. A concludere l’incontro, un breve omaggio musicale a Ennio Morricone, suggellando un’esperienza dedicata alla forza comunicativa ed emotiva della musica.
Accanto alla dimensione culturale e di sensibilizzazione, la serata ha avuto un’importante finalità solidale: il ricavato della beneficenza è stato destinato a La Grande Casa di Gìz, realtà impegnata nel sostegno ai bambini con autismo e alle loro famiglie, unendo così cultura e attenzione concreta ai bisogni del territorio.
All’iniziativa erano presenti Giancarlo Patti, Presidente del Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime, promotore dell’evento, e Costantino Dinielli, Presidente di Zona del Distretto Lions 108 Ia3.
«Il Club rivolge un sentito ringraziamento al Maestro Christian Ramo, a quanti hanno contribuito all’organizzazione e a tutti i partecipanti. “Note di Solidarietà” ha così rappresentato un’occasione per riscoprire il valore universale della musica, capace di avvicinare le persone e trasformare la sensibilità in solidarietà concreta».