Al Casinò il terzo Festival internazionale di Scacchi “Città di Sanremo”

Ma c’è di più: questo ritorno sulle tavole da gioco del Casinò ha il sapore di una magnifica rievocazione storica. Gli scacchi, infatti, tornano in questa prestigiosa cornice a ben 96 anni di distanza da quel leggendario e irripetibile Torneo dei Giganti disputato nel 1930.

1930–2026: Un ponte lungo quasi un secolo Per gli appassionati di storia dello sport, nominare il 1930 a Sanremo significa evocare una delle pagine più monumentali e leggendarie della storia degli scacchi mondiali. Tra il 16 gennaio e il 4 febbraio di quell’anno, il salone delle feste del Casinò di Sanremo – che all’epoca alternava le fatiche della scacchiera a serate mondane e danzanti – ospitò un torneo internazionale passato alla storia come uno dei più forti e competitivi di tutti i tempi.

A trionfare in quel parterre de rois fu l’allora indiscusso campione del mondo Alexander Alekhine. Il fuoriclasse russo naturalizzato francese autografò una performance che sfiorò la perfezione assoluta: dominò il torneo sbaragliando la concorrenza con lo straordinario punteggio di 14 punti su 15 partite (13 vittorie e 2 soli pareggi), distanziando di ben tre punti e mezzo il secondo classificato, il teorico Aron Nimzowitsch. Quel torneo vide sfilare leggende del calibro di Akiba Rubinstein, Efim Bogoljubov e Savielly Tartakower, e il prestigio di quell’edizione è rimasto per decenni scolpito nella memoria collettiva della città dei fiori.