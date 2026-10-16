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Al Casinò il terzo Festival internazionale di Scacchi “Città di Sanremo”
Dal 16 al 18 ottobre le storiche sale della Casa da Gioco tornano a profumare di strategie e tattiche sopraffine
Sanremo. Dal 16 al 18 ottobre 2026, le storiche sale del Casinò di Sanremo (in Corso degli Inglesi) tornano a profumare di strategie e tattiche sopraffine, ospitando il terzo Festival Internazionale di Scacchi “Città di Sanremo”. Un evento di grande richiamo che unisce la modernità del movimento scacchistico agonistico al fascino senza tempo della grande storia delle 64 case.
Ma c’è di più: questo ritorno sulle tavole da gioco del Casinò ha il sapore di una magnifica rievocazione storica. Gli scacchi, infatti, tornano in questa prestigiosa cornice a ben 96 anni di distanza da quel leggendario e irripetibile Torneo dei Giganti disputato nel 1930.
1930–2026: Un ponte lungo quasi un secolo
Per gli appassionati di storia dello sport, nominare il 1930 a Sanremo significa evocare una delle pagine più monumentali e leggendarie della storia degli scacchi mondiali. Tra il 16 gennaio e il 4 febbraio di quell’anno, il salone delle feste del Casinò di Sanremo – che all’epoca alternava le fatiche della scacchiera a serate mondane e danzanti – ospitò un torneo internazionale passato alla storia come uno dei più forti e competitivi di tutti i tempi.
A trionfare in quel parterre de rois fu l’allora indiscusso campione del mondo Alexander Alekhine. Il fuoriclasse russo naturalizzato francese autografò una performance che sfiorò la perfezione assoluta: dominò il torneo sbaragliando la concorrenza con lo straordinario punteggio di 14 punti su 15 partite (13 vittorie e 2 soli pareggi), distanziando di ben tre punti e mezzo il secondo classificato, il teorico Aron Nimzowitsch. Quel torneo vide sfilare leggende del calibro di Akiba Rubinstein, Efim Bogoljubov e Savielly Tartakower, e il prestigio di quell’edizione è rimasto per decenni scolpito nella memoria collettiva della città dei fiori.
Il Terzo Festival: Sanremo capitale della scacchiera. A distanza di novantasei anni, l’atmosfera di grande competizione e stile torna a vivere grazie al Festival Internazionale “Città di Sanremo”, giunto alla sua terza edizione.