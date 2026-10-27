AISM Imperia cerca nuovi volontari per sostenere le persone con sclerosi multipla

Dall’assistenza a domicilio all’orientamento sui diritti, fino agli aiuti economici e abitativi: l’associazione racconta il proprio impegno sul territorio e invita la comunità a collaborare

Imperia. AISM cerca nuovi volontari per ampliare le attività di sostegno alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie. La sezione provinciale dell’Associazione italiana sclerosi multipla lancia un appello alla comunità per rafforzare una rete di solidarietà che, oltre alle iniziative pubbliche e alle raccolte fondi, offre assistenza quotidiana, ascolto e aiuto concreto a chi convive con la malattia.

Dietro l’impegno dell’associazione ci sono volontari che, in alcuni casi, conoscono direttamente le difficoltà legate alla patologia. Un’esperienza personale che diventa una risorsa per comprendere le necessità degli altri, individuare possibili soluzioni e accompagnare chi attraversa momenti particolarmente complessi.

Il lavoro non si limita alla sede. Quando gli spostamenti risultano difficili, i membri del gruppo raggiungono gli assistiti nelle loro abitazioni, offrendo ascolto e supporto. Nel tempo sono stati costruiti rapporti di fiducia con numerose famiglie della provincia, attraverso contatti costanti e interventi mirati, anche senza attendere una richiesta esplicita. Tra i servizi offerti figurano l’orientamento sulle opportunità di riabilitazione, le procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile, la legge 104 e l’indennità di accompagnamento. A questi si aggiungono contributi economici, compatibilmente con le risorse disponibili, destinati a chi deve affrontare anche difficoltà finanziarie.

L’associazione interviene inoltre nelle situazioni di disagio abitativo, cercando sistemazioni accessibili e sostenibili. In alcuni casi è riuscita a contribuire direttamente alla ricerca di una casa adeguata alle esigenze degli interessati. Un’attività che richiede risorse, reperite attraverso iniziative di autofinanziamento e il coinvolgimento di cittadini, commercianti e sostenitori. I volontari partecipano alle manifestazioni, incontrano il pubblico e collaborano con i locali che aderiscono alla lotteria distribuendo i biglietti.

Su questo punto AISM Imperia tiene a fare una precisazione: la sezione non telefona ai cittadini per vendere biglietti o raccogliere fondi. Le campagne vengono portate avanti attraverso il contatto diretto, nelle piazze e negli esercizi che scelgono di collaborare, con il contributo di amici e sostenitori. Una modalità operativa che punta sulla riconoscibilità di chi rappresenta l’organizzazione e sulla trasparenza delle attività. Dietro ogni appuntamento pubblico ci sono ore dedicate alla preparazione, agli spostamenti, alla ricerca di collaborazioni e alla gestione delle necessità di chi chiede aiuto.

Per proseguire questo percorso, però, servono nuove disponibilità. L’obiettivo è ampliare il gruppo, distribuire le responsabilità e raggiungere un numero maggiore di persone, senza lasciare che il carico delle iniziative ricada sempre sugli stessi volontari. Non sono richieste competenze particolari né un impegno a tempo pieno. È possibile contribuire secondo le proprie possibilità, offrendo qualche ora, collaborando all’organizzazione degli eventi oppure mettendo a disposizione capacità ed esperienze personali.