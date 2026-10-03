Ai Giardini Lowe tutto pronto per il Bordighera Dog Show

Bordighera. Domenica 4 ottobre presso i Giardini Lowe di Bordighera, dalle 9 appuntamento con il Dog Show di Bordighera, organizzato dall’associazione Onlus La Decima Musa in collaborazione con La zampa sul cuore-educazione cinofila di Loredana Salier, patrocinato e sostenuto dal Comune di Bordighera e da Regione Liguria.

La manifestazione si svolgerà, in una giornata ricca di attrazioni, proponendo una grande festa per tutti i cani, una bella occasione per stare insieme ai nostri beniamini, con il pensiero sempre rivolto a quelli meno fortunati.

«Ci pare giusto, a questo punto, non solo ricordare che l’Organizzazione lavora a titolo assolutamente gratuito, ma anche, ed è anzi più che mai importante, sottolineare una volta di più che il Bordighera Dog Show è una manifestazione il cui obiettivo, oltre alla beneficenza per i quattrozampe è fare cultura cinofila, ed aiutare chiunque abbia un cucciolo, giovane, meno giovane, piccolo o grande che sia, ad avere rispetto dell’alterità animale. Così come ci pare più che mai importante diffondere la cultura delle adozioni responsabili in canile, perché un cane liberato da una gabbia ha diritto di sapere che il rapporto con il suo amico umano sarà un “per sempre”», dichiarano gli organizzatori.

Quanto al programma, gli amici umani assisteranno ad alcuni eventi collaterali di grande interesse, come la ricerca del tartufo da parte di cani appositamente addestrati dal Gruppo Tartufai Black Pince Tartufo di Seborga. Una parentesi di grande rilievo dal punto di vista educativo sarà offerto dalla presenza di alcuni alunni delle scuole elementari accompagnati dalla loro insegnante, che parteciperanno a un momento importante e significativo della giornata, confrontandosi con l’Educatrice Professionale Daniela Cattaneo e la sua bellissima Golden Retriever Nina e dando vita a un’interazione fra il cane e i bambini (Pet Therapy) completato dalla lettura guidata di un piccolo libro intitolato proprio “Il meraviglioso mondo di Nina”

E non finisce qui. “Guest Star” della manifestazione, che ogni anno accoglie ospiti di riguardo, sarà il Nucleo Carabinieri Cinofili direttamente dalla sede centrale, in realtà l’unica in Liguria ad operare sul tutto il territorio regionale, di Villanova di Albenga, con unità cinofile che ci stupiranno con alcune dimostrazioni di attività Tecnico-Operative studiate per mettere in evidenza l’affiatamento tra il cane e e il suo conduttore nel costante impegno non solo per la tutela dell’ordine pubblico, ma anche per la ricerca ed eventuale cattura del possibile malvivente.

«Sarà, insomma, un evento a tutto tondo, in cui si passerà da momenti di puro divertimento ad attimi più intensi, con argomenti importanti, seri ma non “seriosi”: si parlerà di benessere animale, di adozioni responsabili e lotta all’abbandono con il presidente dell’Enpa Sanremo Stefano Modena con uno stand dedicato ai quattro zampe che spesso vengono abbandonati senza pensare a quanta sofferenza un abbandono può creare. Un cane non ci abbandonerebbe mai. Nessun animale, quanto a questo».

E proprio grazie ai volontari dell’Enpa ci sarà una piccola sfilata speciale di alcuni rappresentanti pelosi del rifugio, pronti per l’adozione. Saranno inoltre presenti alcuni rappresentanti delle Guardie Zoofile, che spiegheranno qual’ è il loro impegno quotidiano così importante per la tutela di tutti gli animali.

«Eccezionale la risposta degli sponsor, alcuni molto generosi come la Exclusion, alimenti per cani, sponsor principale della manifestazione, e molti altri altrettanto generosi che fanno parte della realtà cittadina, ma non solo, e che hanno deciso di sostenere l’organizzazione».

Lungo il perimetro del campo gara saranno inoltre disposti alcuni stand per gli espositori che proporranno cose interessanti per i nostri amici animali e per i loro compagni umani. Per i golosi, un punto ristoro sarà a bordo campo, pronto ad offrire squisiti manicaretti durante tutta la giornata.

«Inoltre, se i loro impegni glielo consentiranno, saremo lieti di ricevere un saluto del sindaco Marzia Baldassarre, straordinaria amante dei cani e fiera sostenitrice del Dog Show, che ha appoggiato con tutto il suo entusiasmo, e del consigliere regionale Walter Sorriento che molto si è impegnato per supportare la manifestazione».

Le iscrizioni si possono effettuare online all’indirizzo bordigheradogshow@gmail.com e per i ritardatari ci sarà ancora tempo domenica mattina, dalle 9 alle 10.30 direttamente ai Giardini Lowe.

Nel pomeriggio, dopo gli spettacolari eventi collaterali, si chiuderà in bellezza con la premiazione, che vedrà sul podio non solo i cani più belli, ma anche quelli più simpatici, ricordando che, alla fine, verranno premiati tutti i partecipanti a quattro zampe, perché, a ben vedere, i cani sono tutti belli; affettuosi, generosi, sensibili, e non badano a sciocche divisioni di classe. Premi per tutti, dunque, e tanto buonumore. In più, e infine, ai più belli fra i belli, vale a dire ai due binomi finalisti nelle categorie “cani di razza” e cani “fantasia” che si aggiudicano il premio Best-in-Show, un week-end per due in una capitale europea.

«Ecco, questo sarà il Bordighera Dog Show: non soltanto una piccola sfilata, ma un impegno che vuole diventare sempre più importante, sempre più grande, sempre più attento alle esigenze dei nostri quattrozampe che meritano attenzioni, rispetto e tanto affetto. Lo stesso che loro sono pronti a dare a noi in misura assai maggiore», concludono gli organizzatori.

Il programma

Ore 9 – 10.30 : Iscrizioni “last minute” sul posto

Ore 10.30 – CAMPO B: inizio giudizi

Ore 11.15 – eventi collaterali del mattino: interazione fra cani e bambini (pet therapy) con lettura guidata del libro “il meraviglioso mondo di Nina” a cura dell’Educatrice Professionale Daniela Cattaneo e della sua Golden Retriever Nina

Ore 12 circa: prima esibizione Carabinieri Cinofili di Villanova di Albenga

Ore 13: termine prima parte e inizio pausa pranzo

Ore 13 → 14.30: pausa pranzo

Ore 14.30 – CAMPO B: ripresa giudizi

Ore 15.30 circa: seconda esibizione Carabinieri Cinofili di Villanova di Albenga

Ore 16 : Dimostrazione lavoro con cani da tartufo a cura di Black Prince Tartufo di Seborga

Ore 16.30: – CAMPO B: Inizio Ring d’onore

La premiazione sarà effettuata al termine del Ring d’onore e di bellezza. Si prevede la fine della manifestazione intorno alle 18.30/19.00