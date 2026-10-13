Ai Diavoli Rosa Brugherio il Torneo Under 15 maschile del Memorial Dado Tessitore

Sanremo. Presso il polo sportivo di Valle Armea, davanti a un folto pubblico, i giovani milanesi sono saliti per la terza volta sul gradino più alto del podio di una competizione che ha messo ancora una volta in mostra giovani di talento e regalato grande spettacolo. Nell’atto decisivo, i campioni uscenti del Parella Torino sono usciti sconfitti per 2-0. Terzo posto per il Colombo Genova. In archivio anche il terzo e ultimo atto della 42 a Sanremo Volley Cup. La soddisfazione dell’assessore Sindoni e dell’organizzazione targata Nlp.

E’ calato il sipario, nel weekend appena trascorso, con il trionfo dei ragazzi dell’Allianz Diavoli Rosa Brugherio (bronzo alle ultime Finali Nazionali di categoria) su un’altra memorabile edizione, la numero 42, della Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore. Senza lasciare per strada nemmeno un set, è stata la formazione milanese, già sul gradino più alto del podio nel 2023 e nel 2024, ad aggiudicarsi il Torneo internazionale Under 15 maschile, terzo e conclusivo atto della storica kermesse matuziana. Niente da fare nell’atto decisivo per i campioni uscenti del Parella Torino, mentre al terzo posto si è piazzato il Colombo Genova, vittorioso nella finalina sul Gas Sales Piacenza. Quinta piazza per il Lab Travel Cuneo, seguito dai francesi del Mougins Cote d’Azur, Riviera Volley Sanremo e Toirano Pallavolo. Per le due rappresentanti locali, allenate rispettivamente da Pietro Ravoncoli e Andrea Curto, si è sicuramente trattato di una bella e formativa esperienza, al cospetto di team più quotati e attrezzati.

Questi i risultati delle ultime quattro sfide, tutte molto combattute, arbitrate da Marina Iaria, Piera Basso e Giovanni Sergio Olivieri del Comitato Fipav Ponente: Allianz Diavoli Rosa Brugherio- Parella Torino 2-0 (25-22, 25-20), Colombo Genova Farmacia Ghersi-Gas Sales Piacenza 2-0 (25- 18, 25-22), Lab Travel Cuneo-Mougins Cote d’Azur 2-0 (26-24, 27-25), Riviera Sanremo-Toirano 2-0 (25-22, 25-20). Numeroso il pubblico presente, composto da molti appassionati e da un bel numero di familiari arrivati al seguito dei giovani atleti (nati nel 2012 e anni seguenti).

Da annotare i nomi di tanti protagonisti e, in particolare, i destinatari dei riconoscimenti individuali assegnati al termine della competizione: Luigi Stellato (Parella, miglior giocatore); Riccardo Sottile (Colombo, palleggiatore); Tommaso Togni (Diavoli Rosa, schiacciatore); Sergio Ferrari (Gas Sales, centrale); Lorenzo Iaccheri (Colombo, opposto); Nicola Baudena (Cuneo, libero). Il premio di mvp è stato abbinato al Memorial Franco Magnetto, primo giocatore della provincia di Imperia a vincere lo scudetto nella pallavolo (con il Klippan Cus Torino) e vestire la maglia azzurra. All’allenatore della squadra prima classificata, Gianluca Cavaglieri, è stata invece consegnata la Targa in ricordo di Enrico Chiavari.

Tra i vari premi, anche prodotti tipici della Riviera Ligure, le t-shirt del torneo, gadget e i fiori di Sanremo. Insieme al trofeo i Diavoli Rosa hanno ricevuto il pass per il prestigioso Memorial Mikael Brugnara, in programma a inizio marzo a Trento. Questo il nuovo albo d’oro della Sanremo Cup per quanto riguarda il torneo giovanile maschile: 2026 Allianz Diavoli Rosa Brugherio; 2025 Parella Torino; 2024 e 2023 Allianz Diavoli Rosa Brugherio; 2022 Colombo Genova; 2021 e 2020 non disputato; 2019 e 2018 Lube Civitanova; 2017 Segrate; 2016 Colombo Genova.

A inizio delle due giornate, su indicazione della Fipav, è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Stefania Corna, atleta di Serie A con presenze in nazionale, prematuramente scomparsa nei giorni scorsi. La cerimonia di premiazione è stata nobilitata dalla presenza dell’ex campione Simone Parodi (ex Cuneo e Piacenza, in carriera 20 stagioni in Serie A, con tre scudetti e una Coppa Cev, un bronzo olimpico e un argento europeo con la maglia della nazionale, vestita 161 volte tra il 2008 e il 2018) e da numerose autorità: l’assessore al turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, con la consigliera Maura Ghisi; Giuseppe Tessitore con la signora Debora e il figlio Tommaso; Angelo Masin, presidente del Panathlon Club Imperia-Sanremo; Giuseppe Privitera, Roberto Parodi e Aldo De Martin per il Comitato Territoriale Liguria Ponente della Fipav; il presidente del Comitato provinciale Csen, Giuliano Ferrari. Presente anche Simone Chiavari, figlio dell’indimenticato Enrico (dalla cui dipartita sono già passati 11 anni), a lungo presidente della Nlp Sanremo e per anni deus-ex-machina della Sanremo Cup, con la signora Paola e la figlia Ilenia.

Al gran completo lo staff della Nlp, con il presidente Cesare Fagnani, il vice Paolo Marelli, la ds Tiziana Ferreri, la dt Michela Valenzise, i dirigenti Silvia Cimino e Marco Modena e altri collaboratori. Nell’occasione i rappresentanti della Fipav hanno consegnato alla famiglia Chiavari la medaglia celebrativa che, in occasione delle celebrazioni degli 80 anni dalla fondazione, la stessa Federazione Italiana Pallavolo ha voluto riconoscere, in tutta Italia, a dirigenti, tecnici e atleti che hanno fortemente contribuito allo sviluppo del movimento, tra cui anche Enrico Chiavari. Con il Torneo Under 15 maschile è calato così il sipario sulla 42 a edizione della Sanremo Cup, per la 34 a volta abbinata al Memorial Dado Tessitore. In precedenza si erano svolti il Test Match internazionale tra Acqua Sant’Anna Cuneo e Cannes Volley Ball (Alassio, 19 settembre, con vittoria 3-0 dei piemontesi) e un Torneo esagonale Under 15 femminile (Sanremo, 26-27 settembre, successo dell’Assicenter River Piacenza).

«Si chiude con un bilancio decisamente positivo anche questa nuova edizione della Sanremo Cup Memorial Tessitore, un evento che si conferma punto fermo nel nostro calendario sportivo – ha commentato a fine manifestazione l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni -. Aver ospitato atleti, staff e famiglie ha portato grande energia e un valore aggiunto al nostro tessuto economico e ricettivo, dimostrando la naturale vocazione della città ad unire sport di alto livello e promozione del territorio in ogni stagione. Rivolgo i più sentiti complimenti ai vincitori, a tutte le squadre partecipanti, al caloroso pubblico che ha riempito gli spalti e alla Nuova Lega Pallavolo che, con passione e dedizione, ha reso possibile il successo di queste giornate. E un ringraziamento sincero alla famiglia Tessitore, per il sostegno e la vicinanza che si rinnovano anno dopo anno».

La 42ª Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo, si è svolta sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, con il supporto del Laboratorio CT Sanremo, del contributo del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, del patrocinio di Coni Liguria, Provincia di Imperia, Panathlon Club Imperia-Sanremo e Csen Imperia.