Aggressione a giovane di SpiraGlio, la solidarietà di Generazione Sanremo
6 ottobre 2026 | 14:44
“La violenza non può mai essere una risposta”
Sanremo. fanno sapere dal Direttivo di Generazione Sanremo: “Esprimiamo solidarietà al giovane e al collettivo SpiraGlio per quanto riportato in queste ore.
Al di là delle circostanze dell’episodio, che abbiamo letto e che dovranno eventualmente essere chiarite nelle sedi opportune, riteniamo importante ribadire un principio semplice: ogni forma di violenza, intimidazione o aggressione è inaccettabile, qualunque ne sia la matrice e chiunque ne sia vittima.
Il confronto, anche quando le opinioni sono molto distanti, deve sempre rimanere sul terreno del rispetto e del dialogo. La violenza non può mai essere una risposta.”