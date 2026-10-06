Aggressione a giovane di SpiraGlio, la solidarietà di Generazione Sanremo

Sanremo. fanno sapere dal Direttivo di Generazione Sanremo: “Esprimiamo solidarietà al giovane e al collettivo SpiraGlio per quanto riportato in queste ore.

Al di là delle circostanze dell’episodio, che abbiamo letto e che dovranno eventualmente essere chiarite nelle sedi opportune, riteniamo importante ribadire un principio semplice: ogni forma di violenza, intimidazione o aggressione è inaccettabile, qualunque ne sia la matrice e chiunque ne sia vittima.