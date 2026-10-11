Addio a Wilma De Angelis, la “Patatina” della canzone italiana nove volte protagonista al Festival di Sanremo

Sanremo. Si è spenta un’altra voce storica della musica italiana, una di quelle figure garbate capaci di entrare nelle case degli italiani. Wilma De Angelis, interprete raffinata e icona del costume, è venuta a mancare questo pomeriggio all’età di 96 anni, lasciando un’eredità artistica segnata da simpatia, talento, e versatilità.

Se per le generazioni più giovani è stata la padrona di casa della cucina in tv, per la Città dei Fiori e per la storia della canzone resta indissolubilmente legata agli anni d’oro del Festival di Sanremo, di cui fu protagonista per ben nove volte.

Il legame tra Wilma De Angelis e Sanremo iniziò nel 1959, anno in cui la cantante milanese salì per la prima volta sul palco del Salone delle Feste del Casinò. Una partecipazione storica: la De Angelis portò in gara “Per tutta la vita” e “Nessuno.”

Il Festival di Sanremo la rivide grande protagonista già l’anno successivo, nel 1960, quando conquistò il terzo posto in coppia con Joe Sentieri sulle note del brano “Quando vien la sera.”

Ma è il 1961 l’anno del brano che le cucirà addosso il soprannome con cui l’Italia intera continuerà a ricordarla con affetto: “Patatina”, firmata da Gianni Meccia e presentata sul palco sanremese insieme a Little Tony. La canzone diventò un vero e proprio fenomeno di costume, e un tormentone radiofonico senza tempo.