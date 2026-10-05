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Addio a Maria Carolina Lagorio Verda, suocera del sindaco Claudio Scajola
5 ottobre 2026 | 12:39
Aveva 96 anni, i funerali nella Basilica di San Giovanni Battista
Imperia. È mancata a 96 anni Maria Carolina Lagorio Verda, madre di Maria Teresa e suocera del sindaco di Imperia ed ex ministro Claudio Scajola. Vedova dell’avvocato Carlo Verda, apparteneva a una famiglia molto conosciuta nel capoluogo.
La scomparsa ha suscitato numerose attestazioni di vicinanza rivolte ai suoi cari. I funerali saranno celebrati martedì 6 ottobre alle 15.30 nella Basilica di San Giovanni Battista.