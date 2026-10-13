Addio a Giorgio Bracardi, il genio del surrealismo italiano. I primi passi (anche) da Sanremo

Sanremo. Prima delle urla surreali di Scarpantibus, prima delle notizie strampalate del giornalista Max Vinella e prima del mito di Alto Gradimento e Quelli della notte, per Giorgio Bracardi c’è stata la musica suonata, spartiti e note.

E, immancabilmente, la strada per la consacrazione professionale di ogni musicista dell’epoca è passata anche da Sanremo e dalla kermesse del Festival della Canzone Italiana.

Si è spento oggi all’età di 93 anni nella sua abitazione a Fiano Romano l’attore, cantante, musicista e umorista romano. Ma in pochi ricordano che le primissime tappe della sua ricca carriera artistica affondavano le radici proprio nel ponente ligure.

Gli esordi: il legame con il Festival e la RCA. Nato in una famiglia imbevuta d’arte (la madre soprano, il padre tenore e fratello del celebre pianista Roberto), Giorgio Bracardi iniziò giovanissimo la carriera da pianista e compositore. Negli anni Sessanta venne scritturato come autore dalla storica etichetta discografica RCA. Erano gli anni d’oro del Festival di Sanremo di stanza al Casinò Municipale, e Bracardi firmò in veste di autore e compositore diversi brani destinati alla kermesse matuziana e alle produzioni legate alla Città dei Fiori. Un passaggio chiave che gli permise di entrare nel giro che contava della discografia e dello spettacolo italiano.

La svolta surreale con Renzo Arbore. Pianista raffinato ma dall’animo irriverente, fu proprio durante le sue frequentazioni nell’ambiente dello spettacolo che venne notato per la sua comicità travolgente, spontanea e fuori dagli schemi. Nel 1970 l’incontro d’oro con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni: nasce Alto Gradimento, lo storico programma radiofonico Rai che stravolse le regole dell’etere.

Bracardi diede vita a una galleria imprevedibile di maschere diventate di culto: dall’inviato stralunato Max Vinella (“Mi riceve? Amico di complotto!”) all’improbabile gerarca Ermanno Catenacci, fino all’uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus e al nostalgico Benito Cerbottana.

Una carriera tra TV e grande schermo. Negli anni ’80 l’esplosione in televisione: indimenticabile il suo contributo nel 1985 a Quelli della notte di Renzo Arbore, ma anche in programmi popolari come Pronto, chi gioca? al fianco di Enrica Bonaccorti e Giancarlo Magalli, fino alle partecipazioni a Striscia la Notizia dove interpretava il portavoce “Lucio Smentisco”. Non sono mancate le incursioni al cinema (da ricordare la spalla a Bud Spencer in Banana Joe) e nel doppiaggio.