Addio a Franco Faraldi, ex assessore di Ventimiglia

Ventimiglia. Cordoglio nella città di confine e a Ospedaletti per Franco Faraldi, morto all’età di 76 anni all’Hospice Borea di Sanremo, dove era ricoverato. Il suo nome è legato a una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, maturata in particolare nel Comune di Ospedaletti, dove per oltre trent’anni ha ricoperto un incarico amministrativo presso gli uffici municipali.

Faraldi aveva inoltre ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio del Comune di Ventimiglia durante l’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Ioculano, esponente del Partito Democratico. Un’esperienza che lo aveva visto impegnato nella gestione delle questioni economiche e finanziarie dell’ente frontaliero.

La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Maria, la figlia Valeria, il fratello Massimo, le cognate Ester e Anna, i nipoti Sergio e Federica e tutti i parenti, che ne annunciano con dolore la perdita.