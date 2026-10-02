Addio a Fernanda, la corista di San Nicola da Tolentino morta a 108 anni

Ventimiglia. Si è spenta ieri sera, all’età di 108 anni, Arabella “Fernanda” Campilli, vedova Menghetti, figura molto conosciuta e amata dalla comunità della parrocchia di San Nicola da Tolentino a Ventimiglia.

Una vita lunga e intensa, accompagnata anche dalla passione per la musica e per il canto. Fernanda è stata infatti corista della parrocchia fino a oltre i 100 anni, continuando a partecipare alle attività del coro parrocchiale con una dedizione rimasta immutata nel tempo.

Il suo legame con il canto era particolarmente profondo, tanto che nel 2024, in occasione del suo compleanno, il coro polifonico città di Ventimiglia le aveva dedicato un concerto: l’ultimo diretto dal maestro Romano Pini. Un momento speciale per festeggiare una donna che aveva rappresentato per decenni una presenza costante all’interno della realtà parrocchiale e musicale ventimigliese.

Un legame che prosegue oggi attraverso la figlia Rosanna, attualmente presidente del coro polifonico.