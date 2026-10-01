“Acea Acqua Edu Camp” approda in Liguria: Rivieracqua e studenti dell’Imperiese protagonisti dell’edizione 2026

Imperia. Per la prima volta Acea Acqua Edu Camp arriva in Liguria, portando sul territorio il percorso educativo promosso da Acea per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore dell’acqua, sulla tutela dell’ambiente e sull’importanza di una gestione sostenibile della risorsa idrica.

La tappa ligure vede protagonista Rivieracqua, società che gestisce il Servizio Idrico Integrato nell’ATO Imperiese, insieme agli studenti dell’Istituto Comprensivo Littardi di Imperia e dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, coinvolti in una giornata all’insegna dell’apprendimento esperienziale, tra attività formative, sport, giochi educativi e momenti di approfondimento dedicati all’educazione idrica e ambientale.

L’evento si inserisce nel progetto “Acea Scuola – Educazione Idrica a.s. 2025-2026”, realizzato nell’ambito del Protocollo d’Intesa triennale sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Acea, con l’obiettivo di promuovere tra gli studenti una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’acqua e una cultura orientata all’uso responsabile della risorsa idrica.

Il progetto prevede un percorso formativo completo, che affronta i temi legati al mondo idrico con un approccio ludico-scientifico, anche attraverso quiz e giochi immersivi, la possibilità di partecipare a visite guidate agli impianti Acea presenti sul territorio e al contest finale, attraverso la realizzazione di un cortometraggio sui temi trattati nel percorso. Giunto alla sua seconda edizione e oggi esteso a livello nazionale, “Acea Scuola Educazione Idrica” ha registrato l’adesione di oltre 500 istituti scolastici e di più di 30.000 studenti in tutta Italia.

L’arrivo in Liguria rappresenta una novità dell’edizione 2026 e rafforza il legame tra il progetto nazionale di educazione idrica promosso da Acea e i territori nei quali opera. In Liguria Acea è presente attraverso Rivieracqua, impegnata nella gestione del Servizio Idrico Integrato e nella tutela di una risorsa essenziale per il territorio e per le comunità locali.

Durante la giornata, i ragazzi saranno coinvolti in attività a terra con giochi educational e momenti di formazione dedicati alla tutela dell’acqua e dell’ambiente e in mare salendo in barca e apprendendo i rudimenti della conduzione velica. Un percorso pensato per coniugare apprendimento, inclusione, spirito di squadra e divertimento, avvicinando i più giovani ai temi della sostenibilità attraverso un’esperienza diretta e partecipativa.

«Siamo particolarmente felici di poter ospitare per la prima volta in Liguria l’Acea Acqua Edu Camp, iniziativa che porta sul nostro territorio un importante percorso di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni», ha affermato Giuseppe Torno – presidente Rivieracqua. «In Rivieracqua – ha proseguito Torno – crediamo che educare i più giovani al valore dell’acqua significhi promuovere consapevolezza verso una risorsa essenziale per la vita e il futuro delle comunità, la cui tutela passa dal riconoscerla come un bene condiviso e dalla consapevolezza che la sua preservazione è responsabilità di tutti. Siamo, pertanto, orgogliosi di aver contribuito, grazie al supporto di Acea, alla realizzazione di questa giornata, che attraverso gioco ed esperienza, offre ai ragazzi un’occasione per avvicinarsi a questi temi e sviluppare una cultura responsabile. Ringraziamo, infine, le istituzioni e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. Il confronto con gli enti è fondamentale per l’operato di Rivieracqua e sostiene il nostro impegno per garantire un servizio efficiente e vicino alle esigenze del territorio».

«La sensibilizzazione sui temi ambientali e sull’uso consapevole delle risorse rappresenta un percorso importante, che richiede attenzione e continuità», ha dichiarato Giuseppe Testa, amministratore delegato Rivieracqua. «Per Rivieracqua, in quanto gestore del servizio idrico – ha continuato Testa – contribuire alla tutela della risorsa idrica significa anche rafforzare il dialogo con il territorio e con le nuove generazioni, coinvolgendole concretamente su un bene essenziale come l’acqua. Pertanto, insieme ad Acea abbiamo colto l’opportunità di portare, quest’anno a Imperia, il progetto Acea Scuola e il tour Acea Acqua Edu Camp. Un’iniziativa che ci permette di avvicinare i più giovani al valore della risorsa idrica e di favorire, attraverso un linguaggio diretto e attività coinvolgenti, una maggiore consapevolezza sul suo utilizzo responsabile».