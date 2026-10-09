Acconciatori e solidarietà, Confartigianato Imperia valorizza il progetto “We Care” a sostegno dei pazienti oncologici

«L’artigianato rappresenta da sempre un patrimonio di competenze, relazioni umane e attenzione alla comunità» dichiara Donata Vivaldi , presidente di Confartigianato Imperia. «Iniziative come questa dimostrano quanto le nostre imprese possano contribuire concretamente al benessere delle persone, andando oltre la dimensione economica della propria attività. Sostenere chi affronta un percorso oncologico significa riconoscere il valore della solidarietà e della responsabilità sociale. Come Confartigianato Imperia riteniamo fondamentale valorizzare progetti capaci di mettere le competenze artigiane al servizio della collettività».

Particolarmente significativo è il coinvolgimento della categoria degli acconciatori, professionisti che quotidianamente instaurano con i propri clienti un rapporto fondato sulla fiducia e sull’attenzione alla persona.

«Il nostro lavoro non riguarda soltanto l’estetica, ma anche l’identità, la sicurezza e il benessere psicologico delle persone» sottolinea Cristian Castigliola, presidente della Categoria Acconciatori di Confartigianato Imperia. «La perdita dei capelli durante le terapie oncologiche può rappresentare un momento di grande fragilità. Come professionisti possiamo offrire non soltanto competenze tecniche, ma anche sensibilità, ascolto e sostegno. La raccolta dei capelli destinati alla realizzazione di parrucche è un gesto concreto di solidarietà che permette alla nostra categoria di contribuire a restituire dignità e fiducia a chi sta affrontando una malattia. È importante sensibilizzare sempre più colleghi sull’importanza di queste iniziative».