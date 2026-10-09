l'iniziativa|
Acconciatori e solidarietà, Confartigianato Imperia valorizza il progetto “We Care” a sostegno dei pazienti oncologici
Prevede la raccolta di capelli destinati alla realizzazione di parrucche per i pazienti sottoposti a trattamenti chemioterapici, affiancata da attività di informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore
Imperia. L’artigianato del benessere incontra la solidarietà attraverso il progetto nato dalla collaborazione di Confartigianato Imperia, insieme a Confartigianato Savona, e l’associazione We Care OdV con l’obiettivo di costruire una rete di professionisti impegnati a sostenere le persone che affrontano un percorso oncologico.
Un’iniziativa di particolare valore sociale, sulla quale Confartigianato Imperia richiama l’attenzione, riconoscendo il ruolo fondamentale che le imprese artigiane dell’acconciatura possono svolgere nel promuovere una cultura della cura, dell’ascolto e della vicinanza alle persone.
Il progetto prevede la raccolta di capelli destinati alla realizzazione di parrucche per i pazienti sottoposti a trattamenti chemioterapici, affiancata da attività di informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore.
«L’artigianato rappresenta da sempre un patrimonio di competenze, relazioni umane e attenzione alla comunità» dichiara Donata Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia. «Iniziative come questa dimostrano quanto le nostre imprese possano contribuire concretamente al benessere delle persone, andando oltre la dimensione economica della propria attività. Sostenere chi affronta un percorso oncologico significa riconoscere il valore della solidarietà e della responsabilità sociale. Come Confartigianato Imperia riteniamo fondamentale valorizzare progetti capaci di mettere le competenze artigiane al servizio della collettività».
Particolarmente significativo è il coinvolgimento della categoria degli acconciatori, professionisti che quotidianamente instaurano con i propri clienti un rapporto fondato sulla fiducia e sull’attenzione alla persona.
«Il nostro lavoro non riguarda soltanto l’estetica, ma anche l’identità, la sicurezza e il benessere psicologico delle persone» sottolinea Cristian Castigliola, presidente della Categoria Acconciatori di Confartigianato Imperia. «La perdita dei capelli durante le terapie oncologiche può rappresentare un momento di grande fragilità. Come professionisti possiamo offrire non soltanto competenze tecniche, ma anche sensibilità, ascolto e sostegno. La raccolta dei capelli destinati alla realizzazione di parrucche è un gesto concreto di solidarietà che permette alla nostra categoria di contribuire a restituire dignità e fiducia a chi sta affrontando una malattia. È importante sensibilizzare sempre più colleghi sull’importanza di queste iniziative».
L’iniziativa riguarda anche la formazione, attraverso il coinvolgimento degli studenti di Futura, chiamati ad approfondire il valore sociale della professione e l’importanza delle competenze relazionali nell’attività degli acconciatori.
L’associazione We Care OdV, impegnata nell’assistenza e nel benessere dei pazienti oncologici, porta avanti inoltre il progetto “Banca della parrucca”, attraverso il quale le parrucche dismesse vengono ricondizionate e messe gratuitamente a disposizione delle pazienti.
L’iniziativa prevede, a partire dal 12 ottobre, la possibilità per le imprese interessate di aderire alla rete promossa nella provincia di Imperia. I saloni aderenti saranno riconoscibili attraverso una specifica vetrofania, simbolo della partecipazione al progetto.
Un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni di categoria, professionisti, formazione e volontariato possa trasformare un gesto quotidiano in un’opportunità di sostegno e vicinanza, confermando il valore umano e sociale dell’artigianato.