Accesso al microcredito dai 10mila ai 50mila euro, il nuovo servizio di Confartigianato a Imperia e Sanremo

Imperia . Confartigianato Imperia con il proprio Ufficio Credito offre il nuovo servizio di accesso al microcredito a sostegno delle micro e piccole imprese , dai 10mila ai 50mila euro, la pratica può essere effettuata nelle sedi associative di Imperia e Sanremo.

Il microcredito consente di accedere a finanziamenti destinati sia all’avvio che al consolidamento di piccole attività economiche del lavoro autonomo. Attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, l’Ente Nazionale per il Microcredito è un’istituzione pubblica impegnata nella promozione dell’inclusione finanziaria e nello sviluppo della microimprenditorialità.