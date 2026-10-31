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Accademia della Pigna di Sanremo, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo anno accademico

31 ottobre 2026 | 09:31
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di Redazione

Redazione

Accademia della Pigna di Sanremo, tutto pronto per l&#8217;inaugurazione del nuovo anno accademico

Alle 16.30 presso la Sala “Carlo Alberto” del Palazzo del Capitolo, al civico 12 dell’omonima piazza del centro storico

Sanremo. Oggi, alle ore 16:30 si terrà nella Sala “Carlo Alberto” del Palazzo del Capitolo, al civico 12 dell’omonima piazza del centro storico, l’Inaugurazione dell’Anno accademico 2026/27 dell’Accademia della Pigna. Il Sodalizio culturale, attivo da quasi vent’anni, celebra così l’inizio di un nuovo anno di iniziative di carattere formativo, didattico, di ricerca e di divulgazione del sapere in vari rami dello scibile: cultura locale, certamente, ma anche un orizzonte letterario, storico e artistico più ampio.

La cerimonia odierna prevede principalmente la Lectio Magistralis della professoressa Lucinda Buja, Accademica della Pigna per gli Studi Danteschi, sul tema “Natalia Ginzburg e La famiglia Manzoni”. Altro momento significativo sarà la nomina del Decano dell’Accademia nella persona del tipografo-editore Mino Casabianca, uno dei primi Accademici a far parte del sodalizio. Nell’occasione saranno inoltre annunciati i principali corsi e laboratori che vengono indetti nel corso dell’anno per quello che riguarda le cattedre di Dizione e Arti Sceniche, Araldica, Storia della Musica e Patafisica. I vari momenti saranno concertati dal Gran Cerimoniere dell’Accademia Freddy Colt con l’assistenza del segretario Robert Blinov e delle bibliotecarie Marilena Vesco e Patrizia Li Calzi.

L’ingresso è aperto a tutti con precedenza ai soci e simpatizzanti dell’Accademia e del Circolo Ligustico.