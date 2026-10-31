Questo pomeriggio|
Accademia della Pigna di Sanremo, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo anno accademico
Alle 16.30 presso la Sala “Carlo Alberto” del Palazzo del Capitolo, al civico 12 dell’omonima piazza del centro storico
Sanremo. Oggi, alle ore 16:30 si terrà nella Sala “Carlo Alberto” del Palazzo del Capitolo, al civico 12 dell’omonima piazza del centro storico, l’Inaugurazione dell’Anno accademico 2026/27 dell’Accademia della Pigna. Il Sodalizio culturale, attivo da quasi vent’anni, celebra così l’inizio di un nuovo anno di iniziative di carattere formativo, didattico, di ricerca e di divulgazione del sapere in vari rami dello scibile: cultura locale, certamente, ma anche un orizzonte letterario, storico e artistico più ampio.
La cerimonia odierna prevede principalmente la Lectio Magistralis della professoressa Lucinda Buja, Accademica della Pigna per gli Studi Danteschi, sul tema “Natalia Ginzburg e La famiglia Manzoni”. Altro momento significativo sarà la nomina del Decano dell’Accademia nella persona del tipografo-editore Mino Casabianca, uno dei primi Accademici a far parte del sodalizio. Nell’occasione saranno inoltre annunciati i principali corsi e laboratori che vengono indetti nel corso dell’anno per quello che riguarda le cattedre di Dizione e Arti Sceniche, Araldica, Storia della Musica e Patafisica. I vari momenti saranno concertati dal Gran Cerimoniere dell’Accademia Freddy Colt con l’assistenza del segretario Robert Blinov e delle bibliotecarie Marilena Vesco e Patrizia Li Calzi.
L’ingresso è aperto a tutti con precedenza ai soci e simpatizzanti dell’Accademia e del Circolo Ligustico.