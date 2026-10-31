Accademia della Pigna di Sanremo, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo anno accademico

La cerimonia odierna prevede principalmente la Lectio Magistralis della professoressa Lucinda Buja, Accademica della Pigna per gli Studi Danteschi, sul tema “Natalia Ginzburg e La famiglia Manzoni”. Altro momento significativo sarà la nomina del Decano dell’Accademia nella persona del tipografo-editore Mino Casabianca, uno dei primi Accademici a far parte del sodalizio. Nell’occasione saranno inoltre annunciati i principali corsi e laboratori che vengono indetti nel corso dell’anno per quello che riguarda le cattedre di Dizione e Arti Sceniche, Araldica, Storia della Musica e Patafisica. I vari momenti saranno concertati dal Gran Cerimoniere dell’Accademia Freddy Colt con l’assistenza del segretario Robert Blinov e delle bibliotecarie Marilena Vesco e Patrizia Li Calzi.