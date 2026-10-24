Abbattimento alberi a Ventimiglia, Italia Nostra guarda alle nuove Linee Guida degli Agronomi «L’abbattimento sia l’estrema ratio»

Ventimiglia. L’abbattimento dei grandi alberi nei viali e nei giardini del centro cittadino torna al centro dell’attenzione a Ventimiglia. L’associazione Italia Nostra Ponente Ligure interviene sulla vicenda per richiamare l’attenzione della comunità e delle istituzioni sulle nuove Linee Guida Nazionali pubblicate dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) per la valutazione e gestione del rischio arboreo in ambito urbano.

«I Comuni si affidano alle diagnosi dei professionisti e di fronte a report di propensione estrema al cedimento hanno poche alternative – osserva il Consiglio Direttivo di Italia Nostra Ponente Ligure –. Integrare l’analisi del rischio e le relative misure di mitigazione consente invece di ampliare le opzioni e prendere decisioni più articolate che tutelino il patrimonio alberato. L’auspicio è che in futuro ci si possa avvalere di perizie redatte secondo le nuove Linee Guida».