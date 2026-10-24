Abbattimento alberi a Ventimiglia, Italia Nostra guarda alle nuove Linee Guida degli Agronomi «L’abbattimento sia l’estrema ratio»
Il Comune di Ventimiglia ha tuttavia deciso di proseguire con il piano originario, motivando che l’attribuzione della classe di propensione al cedimento costituisce il presupposto tecnico per le scelte amministrative
Ventimiglia. L’abbattimento dei grandi alberi nei viali e nei giardini del centro cittadino torna al centro dell’attenzione a Ventimiglia. L’associazione Italia Nostra Ponente Ligure interviene sulla vicenda per richiamare l’attenzione della comunità e delle istituzioni sulle nuove Linee Guida Nazionali pubblicate dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) per la valutazione e gestione del rischio arboreo in ambito urbano.
Secondo l’associazione ambientalista, prevenzione e programmazione dovrebbero rappresentare i capisaldi della gestione del verde pubblico, consentendo di ricorrere all’abbattimento solo come soluzione estrema per garantire la sicurezza pubblica.Dalla pericolosità alla gestione integrata del rischio
Il punto chiave evidenziato da Italia Nostra riguarda il cambio di paradigma introdotto dalle nuove direttive CONAF, che superano la valutazione della sola propensione al cedimento per inserire l’analisi in una gestione integrata del rischio:
- Pericolosità: valuta la probabilità che un albero o una sua parte possa cedere.
- Gestione del rischio: prende in considerazione l’esposizione reale di persone e beni, le potenziali conseguenze, oltre al valore ecosistemico ed economico dell’alberatura.
Un’elevata propensione al cedimento non si traduce automaticamente in un rischio elevato, poiché quest’ultimo può spesso essere ridotto ed eliminato tramite interventi e misure gestionali alternative al taglio.La perizia integrativa sugli alberi di Ventimiglia
Per contribuire al dibattito aperto dal sindaco Di Muro, Italia Nostra Ponente Ligure ha incaricato il perito agrario Federico Simone, arboricoltore certificato European Tree Technician, di effettuare una ricognizione integrativa alla luce dei nuovi criteri del CONAF.
Dall’esito delle analisi condotte sul campo è emerso che:
- Per 5 dei 10 alberi esaminati tra Via Vittorio Veneto e Via della Repubblica è stata confermata la necessità di abbattimento.
- Per i restanti esemplari e per quelli situati ai Giardini Reggio, l’esperto ha raccomandato ulteriori accertamenti diagnostici prima di confermare le indicazioni di taglio.
Il Comune di Ventimiglia ha tuttavia deciso di proseguire con il piano originario, motivando che l’attribuzione della classe di propensione al cedimento costituisce il presupposto tecnico per le scelte amministrative.L’auspicio per le future perizie
«I Comuni si affidano alle diagnosi dei professionisti e di fronte a report di propensione estrema al cedimento hanno poche alternative – osserva il Consiglio Direttivo di Italia Nostra Ponente Ligure –. Integrare l’analisi del rischio e le relative misure di mitigazione consente invece di ampliare le opzioni e prendere decisioni più articolate che tutelino il patrimonio alberato. L’auspicio è che in futuro ci si possa avvalere di perizie redatte secondo le nuove Linee Guida».