A Ventimiglia il convegno di Fidapa Porta d’Italia dedicato a mare, pesca e futuro sostenibile del territorio

Ventimiglia. Venerdì 16 ottobre, alle 18, il Centro Culturale San Francesco di Ventimiglia Alta ospiterà il convegno dedicato a mare, pesca e prospettive di sviluppo sostenibile del territorio. L’evento è promosso dalla Fidapa BPW Italy – Sezione di Ventimiglia Porta d’Italia, con il patrocinio del Distretto Nord Ovest Fidapa e del Comune di Ventimiglia, e si inserisce nel solco del tema internazionale dell’associazione: «Ispirare, innovare, potenziare, trasformare: insieme plasmiamo un futuro sostenibile».

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un momento di confronto su temi di forte attualità per la comunità locale: dalla tutela dell’ambiente marino alla valorizzazione della pesca professionale, fino alle opportunità economiche e sociali legate all’innovazione.

Il mare rappresenta infatti una risorsa fondamentale non solo sul piano ecologico, ma anche per il suo profondo valore culturale, produttivo e identitario. Comprendere le trasformazioni in atto e individuare nuove strategie richiede una sinergia concreta tra competenze scientifiche, esperienze professionali e istituzioni.

L’incontro sarà introdotto e presentato da Claudia Consani, presidente della Sezione Fidapa di Ventimiglia Porta d’Italia. Seguiranno i saluti istituzionali di Silvia Moglia (past president del Distretto Nord Ovest Fidapa). Il dibattito vedrà la partecipazione di autorevoli esperti e rappresentanti del settore:

Barbara Esposito, coordinatrice tecnica del GAL Fish Liguria;

Augusto Comes, rappresentante regionale di Confcooperative Agroalimentare e Pesca;

Fulvio Garibaldi e Luca Lanteri, biologi marini e della pesca dell’Università di Genova;

Laura Servetti, responsabile regionale di Legacoop Agroalimentare.

A moderare la tavola rotonda sarà Mirvana Feletti, responsabile regionale Pesca e Acquacoltura professionale. Attraverso i contributi dei relatori si approfondiranno le principali sfide del comparto ittico, il ruolo della ricerca scientifica nella gestione delle risorse e l’importanza della cooperazione tra operatori economici e territorio.