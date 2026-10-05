A Vallecrosia successo per lo “Zaino Sospeso” di Lions e Leo

Grande partecipazione ai giardini Falcone e Borsellino per l’iniziativa solidale destinata alle famiglie in difficoltà

Vallecrosia. Grande partecipazione e tanta solidarietà sabato mattina ai giardini Falcone e Borsellino di Vallecrosia al Mare, dove la comunità ha risposto con generosità allo “Zaino Sospeso”, contribuendo alla raccolta di materiale scolastico destinato ai bambini e ai ragazzi delle famiglie in difficoltà.

Il service, realizzato congiuntamente dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi e dal Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, ha permesso di raccogliere zaini, libri, diari, penne, quaderni, colori, astucci, album da disegno, calcolatrici e numerosi altri articoli utili per la scuola.

Tutto il materiale donato, compreso quello acquistato appositamente per l’iniziativa, è stato consegnato ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia, che provvederanno alla distribuzione alle famiglie.

Alla mattinata hanno preso parte il sindaco Fabio Perri, gli assessori Mirko Valenti e Rosella Muratore, il consigliere regionale Veronica Russo e il Presidente di Zona Lions Costantino Dinielli, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni all’iniziativa.

«Grazie al Lions Club Bordighera Otto Luoghi e al suo presidente Gian Luca Di Rocco per questo meraviglioso service a favore dei bambini e dei ragazzi di Vallecrosia al Mare – ha dichiarato il sindaco Fabio Perri –. Un bel progetto dedicato alla raccolta di materiale scolastico e alla solidarietà. Un particolare ringraziamento anche al Presidente di Zona Costantino Dinielli per la sua presenza».

Il presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Gian Luca Di Rocco, ha voluto ringraziare in particolare le socie Domenica Espugnato De Chiara ed Elisabetta Giribaldi per l’importante contributo dato all’organizzazione del service, insieme ai tanti soci Lions intervenuti e ai giovani del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli che hanno partecipato attivamente alla giornata e che sposando l’iniziativa hanno contribuito nei giorni precedente e nella stessa giornata a raccongliere quanto necessario.

«Un grazie particolare va ai nostri Leo: la loro presenza e il loro impegno rappresentano il futuro della nostra associazione e testimoniano come i valori del servizio e della solidarietà possano continuare a vivere e crescere nelle nuove generazioni».

Lo “Zaino Sospeso” si conferma così un’iniziativa capace di trasformare un piccolo gesto in un aiuto concreto, grazie alla collaborazione tra Lions, Leo, istituzioni, commercianti e cittadini.