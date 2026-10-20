A Taggia torna la “Camminata tra gli olivi”

Taggia. Domenica 25 ottobre Taggia rinnova l’appuntamento con la “Camminata tra gli Olivi”, la manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio che invita a riscoprire il patrimonio olivicolo e il suo legame con la storia, il paesaggio e le tradizioni locali.

L’iniziativa, giunta alla decima edizione, è organizzata dal Comune di Taggia, settore Attività Produttive, con la collaborazione della professoressa Raffaella Asdente, della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, del CeSVin – Centro internazionale per lo studio della storia della vite e del vino, dell’associazione L’Oro di Taggia e dell’Associazione Produttori Moscatello di Taggia.

Chiara Cerri, consigliere comunale con delega a Commercio e Cultura, commenta: «La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per riscoprire Taggia attraverso la sua storia, i suoi luoghi e i suoi sapori. L’oliva taggiasca e l’olio sono parte della nostra identità e rappresentano un patrimonio culturale ed economico da valorizzare insieme alle altre eccellenze locali, come il Moscatello. Questa giornata ci permette di raccontare il legame tra il borgo e le sue produzioni, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso di conoscenza e condivisione. Ringrazio tutte le realtà che collaborano all’iniziativa e la LILT, che anche quest’anno ci aiuterà a ricordare quanto siano importanti la prevenzione e uno stile di vita sano».

Il ritrovo è previsto alle ore 9 in piazza Farini, con partenza alle 9.30. La passeggiata, della lunghezza di circa due chilometri, si svolgerà nel centro storico, accompagnata dalla professoressa Raffaella Asdente, che illustrerà i luoghi di maggiore interesse storico e artistico lungo il percorso.

La prima tappa sarà il Convento dei Padri Domenicani, con ingresso e visita guidata degli spazi accessibili: il chiostro, la sala capitolare e la Chiesa della Madonna della Misericordia. Nel chiostro, accanto all’ulivo secolare, interverrà Luciano Beranger, presidente dell’associazione L’Oro di Taggia, per approfondire il legame tra la città e la sua tradizione olivicola. Il percorso proseguirà lungo via Bastioni fino a Porta Pretoria, alla scoperta delle imponenti strutture difensive realizzate tra il 1540 e il 1560 per proteggere il borgo dalle scorrerie barbaresche. Si percorrerà quindi via San Dalmazzo fino a Porta di Barbarasa, lungo un itinerario che permetterà di osservare case-torri, portali scolpiti, antiche botteghe ed edicole votive.

Attraverso Porta di Barbarasa si raggiungerà infine l’ex Chiesa di Santa Teresa, oggi Auditorium del Comune di Taggia. Nell’annesso antico convento sarà visitata la biblioteca sede del CeSVin, occasione per approfondire il rapporto tra cultura dell’olivo e viticoltura. Sono previsti l’incontro con il professor Alessandro Carassale, presidente del Centro, e con l’Associazione Produttori Moscatello di Taggia.

La mattinata offrirà anche un momento dedicato alla salute e alla prevenzione, nell’ambito dell’iniziativa Nastro Rosa promossa ogni anno dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori: il dottor Claudio Battaglia, vicepresidente della LILT, interverrà sul tema “I segreti per vivere sano”. A conclusione dell’iniziativa si terrà una degustazione di prodotti locali a cura del Comune di Taggia, per completare il percorso di scoperta del territorio attraverso i suoi sapori. La partecipazione è gratuita.

In caso di maltempo, il ritrovo sarà alle ore 10.30 in via De Fornari, presso l’ex Chiesa di Santa Teresa, oggi Auditorium del Comune di Taggia. Si svolgeranno l’incontro con il professor Alessandro Carassale e l’intervento del dottor Claudio Battaglia per la LILT.

«Sarà inoltre l’occasione per ricordare a tutti i partecipanti che quest’anno il comune di Taggia è in gara nel programma ‘Il Borgo dei Borghi’ di Rai 3. Tra i 20 comuni in competizione siamo l’unica località che rappresenta la Liguria. Nelle prossime settimane la puntata dedicata al nostro borgo andrà in onda, mentre le votazioni prenderanno il via dal 21 febbraio 2027 su RaiPlay. E’ fondamentale farsi trovare pronti e iscriversi fin da ora a RaiPlay per sostenere il nostro borgo quando sarà il momento», conclude Chiara Cerri.