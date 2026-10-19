A Sanremo torna la Settimana dell’impegno antimafia con Giovanni Impastato

Sanremo. Dal 20 al 24 ottobre la XIX edizione della rassegna promossa da Libera: dodici appuntamenti tra scuole e incontri pubblici ad Alassio, Savona, Albenga, Cengio, Valle Bormida e Sanremo. Una settimana dedicata all’impegno antimafia in Liguria, organizzata da Libera con la partecipazione straordinaria di Giovanni Impastato.

La XIX edizione della “Settimana di incontri e impegno antimafia” prenderà il via martedì 20 ottobre. Promossa dal Presidio Ponente Savonese di Libera in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Alassio, la manifestazione è un appuntamento ormai radicato sul territorio che da anni coinvolge le scuole di Alassio, Albenga e dell’intera provincia di Savona, con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori della legalità, della responsabilità civica e della libertà d’espressione.

La rassegna si concluderà sabato 24 ottobre a Sanremo, per un totale di 12 iniziative. La grande novità di questa edizione è la partecipazione di Felicia, moglie di Giovanni, che lo accompagnerà in questo viaggio e presenterà il suo libro “Da Felcia a Felicia”, dedicato alla figura di Felicia Bartolotta — madre di Peppino e Giovanni.

Avviata nel 2008, la manifestazione mira a creare momenti quotidiani di confronto e riflessione. Offrendo stimoli e tappe diverse, il percorso permette ai partecipanti di approfondire la lotta contro la mafia e l’illegalità a fianco di uno dei protagonisti storici del movimento antimafia. Da oltre quarant’anni impegnato a preservare la memoria del fratello Peppino — assassinato dalla mafia nel 1978 —, Giovanni Impastato condividerà la sua esperienza personale, ricordando le idee del fratello e il coraggio della madre Felicia Bartolotta, la prima donna in Italia a costituirsi parte civile in un processo di mafia.

Il programma:

Martedì 20 ottobre: incontri nelle scuole di Alassio e Garlenda; ore 17:00, incontro pubblico presso la Coop di Savona con la presentazione del libro “Da Felicia a Felicia”.

Mercoledì 21 ottobre: incontri con gli studenti della Valle Bormida e, alle ore 17:30, incontro pubblico presso Palazzo Rosso a Cengio con la presentazione del libro “Da Felicia a Felicia”.

Giovedì 22 ottobre: incontri con le scuole di Albenga.

Sabato 24 ottobre: a Sanremo, incontro con il collettivo studentesco Papavero Rosso con la presentazione del libro “Da Felicia a Felicia”.

Ad accompagnare Giovanni Impastato in questo viaggio saranno la moglie Felicia, il giornalista Claudio Porchia e Luca Losio, referente di Libera per il Ponente ligure.

«Da molti anni Giovanni è un ospite molto ricercato e apprezzato nelle scuole della provincia di Savona — spiega Luca Losio — – . Gli inviti arrivano da diverse istituzioni scolastiche del territorio e coinvolgono studenti di tutte le età. Quest’anno, grazie a una rotazione sui vari territori, è stato organizzato un programma ricco di incontri che vedrà la partecipazione attiva di numerosi ragazzi, molti dei quali coinvolti nelle iniziative di Libera fin dai tempi della scuola primaria».