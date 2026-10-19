XIX edizione|
A Sanremo torna la Settimana dell’impegno antimafia con Giovanni Impastato
Sabato 24 ottobre incontro con il collettivo studentesco Papavero Rosso con la presentazione del libro “Da Felicia a Felicia”
Sanremo. Dal 20 al 24 ottobre la XIX edizione della rassegna promossa da Libera: dodici appuntamenti tra scuole e incontri pubblici ad Alassio, Savona, Albenga, Cengio, Valle Bormida e Sanremo. Una settimana dedicata all’impegno antimafia in Liguria, organizzata da Libera con la partecipazione straordinaria di Giovanni Impastato.
La XIX edizione della “Settimana di incontri e impegno antimafia” prenderà il via martedì 20 ottobre. Promossa dal Presidio Ponente Savonese di Libera in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Alassio, la manifestazione è un appuntamento ormai radicato sul territorio che da anni coinvolge le scuole di Alassio, Albenga e dell’intera provincia di Savona, con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori della legalità, della responsabilità civica e della libertà d’espressione.
La rassegna si concluderà sabato 24 ottobre a Sanremo, per un totale di 12 iniziative. La grande novità di questa edizione è la partecipazione di Felicia, moglie di Giovanni, che lo accompagnerà in questo viaggio e presenterà il suo libro “Da Felcia a Felicia”, dedicato alla figura di Felicia Bartolotta — madre di Peppino e Giovanni.
Avviata nel 2008, la manifestazione mira a creare momenti quotidiani di confronto e riflessione. Offrendo stimoli e tappe diverse, il percorso permette ai partecipanti di approfondire la lotta contro la mafia e l’illegalità a fianco di uno dei protagonisti storici del movimento antimafia. Da oltre quarant’anni impegnato a preservare la memoria del fratello Peppino — assassinato dalla mafia nel 1978 —, Giovanni Impastato condividerà la sua esperienza personale, ricordando le idee del fratello e il coraggio della madre Felicia Bartolotta, la prima donna in Italia a costituirsi parte civile in un processo di mafia.
Il programma:
Martedì 20 ottobre: incontri nelle scuole di Alassio e Garlenda; ore 17:00, incontro pubblico presso la Coop di Savona con la presentazione del libro “Da Felicia a Felicia”.
Mercoledì 21 ottobre: incontri con gli studenti della Valle Bormida e, alle ore 17:30, incontro pubblico presso Palazzo Rosso a Cengio con la presentazione del libro “Da Felicia a Felicia”.
Giovedì 22 ottobre: incontri con le scuole di Albenga.
Sabato 24 ottobre: a Sanremo, incontro con il collettivo studentesco Papavero Rosso con la presentazione del libro “Da Felicia a Felicia”.
Ad accompagnare Giovanni Impastato in questo viaggio saranno la moglie Felicia, il giornalista Claudio Porchia e Luca Losio, referente di Libera per il Ponente ligure.
«Da molti anni Giovanni è un ospite molto ricercato e apprezzato nelle scuole della provincia di Savona — spiega Luca Losio — – . Gli inviti arrivano da diverse istituzioni scolastiche del territorio e coinvolgono studenti di tutte le età. Quest’anno, grazie a una rotazione sui vari territori, è stato organizzato un programma ricco di incontri che vedrà la partecipazione attiva di numerosi ragazzi, molti dei quali coinvolti nelle iniziative di Libera fin dai tempi della scuola primaria».
«Ogni anno registriamo un incremento delle richieste di ospitare Giovanni — sottolinea Claudio Porchia — segno che il messaggio di legalità e giustizia sociale suscita sempre grande attenzione. Giovanni, con la sua disponibilità a dedicare un’intera settimana a quest’iniziativa in Liguria, si conferma un esempio concreto di impegno e passione. La sua presenza è un faro per molti, in particolare per gli insegnanti del territorio, che con dedizione ogni giorno educano alla legalità nelle loro classi. È fondamentale riconoscere il loro lavoro instancabile e il loro supporto, che risulta cruciale per la riuscita di questo progetto».