A Sanremo torna DeVinum, inaugurata a Villa Ormond la due giorni dedicata alla cultura del vino

Sanremo. Inaugurata questo pomeriggio a Villa Ormond la terza edizione di DeVinum, l’evento che celebra l’enogastronomia italiana, promosso e curato nei minimi dettagli dalla Freres Srl, nelle persone di Alessandro Salerno e Jared Maceri. Un appuntamento ormai molto atteso nel panorama ponentino che, per un intero fine settimana – oggi, sabato 3 ottobre, e domani, domenica 4, dalle 17 alle 24 – trasformerà gli eleganti spazi della dimora storica sanremese in un luogo in cui sarà possibile degustare del buon vino all’insegna della convivialità.

Al taglio del nastro non sono mancate le autorità: presenti, infatti, il sindaco Alessandro Mager e l’assessore regionale Marco Scajola, i quali hanno sottolineato il valore di iniziative capaci di coniugare promozione del territorio, offerta turistica, e valorizzazione culturale.

Protagoniste assolute della due giorni saranno le circa centoventi etichette – di cui quindici liguri – selezionate con cura e provenienti da ogni angolo d’Italia, un vero e proprio viaggio da Nord a Sud pensato per raccontare le sfaccettature e la ricchezza della viticoltura nostrana. Ad accompagnare la degustazione, diverse proposte culinarie studiate per esaltare i calici, mentre la colonna sonora dell’evento è affidata all’energia e al ritmo del DJ set firmato Drop Out.

Tra i momenti clou dedicati all’approfondimento e alla cultura del vino, spicca l’appuntamento previsto alle 20 di domenica 4 ottobre, ovvero, la Masterclass “Barolo di Serralunga”, condotta dal sommelier Augusto Manfredi (AIS), un viaggio guidato alla scoperta di uno dei territori più prestigiosi del Piemonte.

Tutti i tagliandi d’ingresso comprendono il calice da degustazione con la classica sacchetta porta-bicchiere. Diverse le formule previste: online (promozionale) – Ingresso + 3 gettoni a 24 €, ingresso + 5 gettoni a 34 €; in loco – Ingresso a 15 € (con 1 gettone incluso); gettoni aggiuntivi – 1 gettone a 7 €, 3 gettoni a 20 €, 10 gettoni a 60 €; Masterclass – 80 € (acquisto online), 100 € (acquisto in loco).