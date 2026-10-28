A Sanremo Tavolo della Floricoltura per delineare strategie tra giovani, formazione e grandi eventi

Sanremo. «Stiamo mettendo in campo un ricco calendario, che spazia dalla valorizzazione dei giovani e della nostra eccellenza botanica sui palcoscenici internazionali, come quello dei Nobel, fino al grande traguardo della nuova struttura d’asta del Mercato dei Fiori. Sanremo continua a credere e a investire con forza nel futuro della tradizione floricola. Esprimo quindi soddisfazione per l’esito di questo incontro e per lo spirito di collaborazione che unisce l’Amministrazione comunale e le diverse realtà della filiera».

Così interviene l’assessore alla Floricoltura Ester Moscato a proposito del recente Tavolo Floricoltura svoltosi a Palazzo Bellevue, fondamentale strumento chiamato a definire la programmazione delle attività e delle iniziative per i prossimi mesi. Al centro del confronto, temi strategici per il comparto, tra cui l’orientamento per i giovani, la promozione dei fiori di Sanremo sui mercati nazionali e internazionali, la formazione professionale di alto livello e i prossimi appuntamenti di rilievo.

Alla riunione hanno preso parte l’assessore competente Ester Moscato, insieme ai rappresentanti delle categorie e degli enti di settore: Franco Barbagelata (Mercato dei Fiori), Gianluca Boeri (Coldiretti), Manuela Brea (Confagricoltura), Mariangela Cattaneo (Distretto Floricolo), Alessandro Lanteri, Sergio Viglietti (ANCEF) e Silvio Bregliano (Federfiori).

In apertura dei lavori, il Tavolo ha rivolto un augurio di buon lavoro e le congratulazioni ai neoeletti presidenti, Mariangela Cattaneo per il Distretto e Sergio Viglietti per l’ANCEF. L’assessore Moscato ha portato i saluti del sindaco Alessandro Mager, dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni e del neo presidente di Amaie Energia Giancarlo Ghinamo. Il programma delineato dal Tavolo Turismo punta con decisione sul coinvolgimento delle nuove generazioni e sulla valorizzazione dell’eccellenza floricola locale. Tra le prime iniziative in calendario spicca un evento di orientamento dedicato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, previsto indicativamente per il mese di novembre.

È stata inoltre confermata la prestigiosa fornitura dei fiori di Sanremo per la cerimonia di consegna dei premi Nobel, rinnovando una tradizione di successo in collaborazione con la Camera di Commercio e la Regione. Il nuovo anno si aprirà all’insegna della grande floral art: a gennaio sono in programma il workshop di formazione professionale per fioristi e lo storico concorso Bouquet Sanremo. Per ampliare la visibilità del settore, inoltre, il Tavolo sta valutando nuove attività di promozione digitale e social dedicate al mondo dei fioristi.