A Sanremo il mondo del Tenco si racconta, da Manuel Agnelli e Paola Turci, alle voci della nuova generazione

Sanremo. Dopo il successo della prima serata, che ha celebrato i vincitori delle ambite targhe, il Club Tenco questa mattina ha riaperto le sue porte. Il consueto appuntamento con la conferenza stampa nel quartier generale cittadino, infatti, ha fatto da prologo alla seconda giornata della quarantanovesima edizione del Festival della canzone d’autore. Questa sera alle 21, il sipario del teatro Ariston si alzerà su un mix di grandi ritorni, storiche carriere, e le voci della nuova scena cantautorale italiana. La serata sarà condotta da Chiara Buratti.

Ad aprire il giro di interventi della mattinata è stato Manuel Agnelli, accompagnato dagli Afterhours. Il rocker, fresco dell’emozionante omaggio a Luigi Tenco di ieri sera con la sua versione di “Lontano lontano”, ha ripercorso il suo legame con la musica d’autore: «Abbiamo sperimentato con la lingua italiana nel nostro modo di fare rock ‘n’ roll: non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta. Io ho avuto un papà appassionato di musica, cantava spesso Tenco in casa, e credo sia per questo che sono diventato un musicista. Ho questo tipo di melodie nel dna, e le metto in tutti i miei lavori. Questa sera porteremo sul palco un po’ di cose del nostro repertorio, da brani più tranquilli a momenti decisamente rock».

Parole cariche di emozione anche per l’altra detentrice del Premio Tenco alla Carriera, Paola Turci: «Ieri è stata una giornata molto intensa. Sono stata per la prima volta all’ospedale di Sanremo, in una stanza insieme ai dializzati, a portare loro un po’ di compagnia e un po’ di musica. Alcuni di loro mi hanno raccontato le loro storie, c’erano persone anziane, ma anche pazienti molto giovani, del 1992 o del 1998. Io cantavo e basta, e loro mi sorridevano. Questo è la musica: dare anche solo per un minuto una leggera carezza a chi sta male. Durante questa settimana ho anche avuto l’onore di suonare di nuovo insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, al Casinò, ed è stato bellissimo. Stasera all’Ariston porterò una canzone: devo ancora decidere, ma mi piacerebbe riportare “L’avvelenata” di Guccini».

Spazio, poi, ad Andrea Scanzi, insignito del Premio Tenco all’operatore culturale: «Io sono molto emozionato per questo premio, nonostante alcune polemiche che ho sentito. Credo che qualcosa io abbia fatto in tema di canzone d’autore nella mia carriera. Per me il Tenco è sempre stato sacro, un luogo che volevo vivere, frequentare, ed esserne degno. Questo riconoscimento è la chiusura perfetta di un cerchio perfetto. Ora dovrò trovare altri stimoli: arriveranno nuovi libri e nuovi spettacoli, sicuramente. Ma la mia vittoria di questa sera la dedicherò a un mio grande amico, ovvero Francesco Guccini».

Il palco dell’Ariston, tuttavia, non sarà solo il luogo dove si esibiranno i grandi nomi, ma anche il trampolino delle nuove leve, a cominciare da Francamente, anch’essa ospite della conferenza di questa mattina: «Sono molto onorata di essere qui, accanto a questi grandi nomi, al Tenco. È un grande privilegio. Ora sto lavorando a un progetto con altre cinque cantautrici: ci siamo ritrovate come amiche, e ci siamo stupite di quanto sia ancora difficile vedere cinque donne sul palco. Ma “Insieme siamo tempesta”, come diceva la grande Michela Murgia».

Altro atteso protagonista della serata sarà Anastasio: «“Le macchine non possono pregare” è il titolo del mio album, e stasera porterò una “suite cyborg” sul palco dell’Ariston».

Spazio poi al giovane duo Satantango: «Il nostro nome nasce dopo aver visto l’omonimo film del ’94, perché l’ambientazione richiamava il nostro paese. “Gioventù, amore, rabbia” è il nostro album, un titolo che è un manifesto. Ci siamo ispirati anche a storie di nostri amici, e parliamo di quanto noi giovani ci sentiamo un po’ “schiacciati” da un futuro non proprio roseo che ci aspetta».

Passando per le radici familiari, arrivano a Sanremo i Santamarea: «Il nostro album si chiama “Anime storte”, perché crescendo, spesso ci siamo sentiti “storti”. Noi siamo fratelli, e ce lo diceva sempre anche nostra mamma. Veniamo da una famiglia in cui i grandi classici della musica italiana erano all’ordine del giorno, ma crescendo ci siamo ispirati anche ai grandi autori internazionali: per questo la nostra musica è fatta da un mix di tutta la nostra cultura musicale».

A chiudere la carrellata della mattinata è stata Sara Gioielli: «Il titolo del mio disco è “Gioielli neri”, perché a Pozzuoli, dove vivo io, c’è sempre lo zolfo, e io mi impegno molto a pulire i miei gioielli. È nato tutto da qui, dal prendersi cura di sé e degli altri».