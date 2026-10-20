A San Lorenzo al Mare una giornata dedicata a Linux, al software libero e all’open source

San Lorenzo al Mare. Sabato 31 ottobre torna l’appuntamento con il Linux Day, la giornata nazionale dedicata alla promozione di Linux, del software libero e dell’open source. L’iniziativa, giunta alla sua 26ª edizione, si svolgerà presso la Sala Lucia Joyce, in via Roma 2 a San Lorenzo al Mare, con il patrocinio del Comune.

La giornata è organizzata dalla Italian Linux Society – Sezione di Imperia, con la partecipazione di FabLab Imperia APS, e si rivolge a curiosi, appassionati di informatica, studenti, professionisti e a chiunque voglia scoprire un modo diverso di utilizzare la tecnologia.

Il Linux Day sarà un’occasione per conoscere da vicino il mondo GNU/Linux, approfondire progetti e strumenti digitali, confrontarsi con la comunità locale e sperimentare direttamente le possibilità offerte dal software libero. Non è necessario essere esperti: l’iniziativa è pensata anche per chi si avvicina per la prima volta a Linux e desidera saperne di più.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via alle 9 con l’apertura e l’introduzione, seguite dall’accoglienza dei partecipanti alle 9,30.

09:00 – Apertura e introduzione

09:30 – Accoglienza

10:00 – Benvenuto e presentazione Linux Day 2026

10:30 – L’importanza dei dati aperti e il progetto OpenData Imperia

11:30 – Pausa

12:00 – Presentazione di Omarchy e introduzione al software iperpersonalizzato

13:00 – Pranzo

14:30 – Ok, ma con Linux… cosa ci faccio?

15:30 – Pausa

16:00 – Godot: creare effetti per i videogiochi (e aggiungere esplosioni, ovviamente)

17:00 – Pausa

17:30 – 3, 2, 1 Backup!

18:30 – Chiusura

19:00 – Aperitivo/cena

Gli interventi affronteranno temi che spaziano dai dati aperti e dalle iniziative digitali del territorio alla personalizzazione del sistema operativo, dagli utilizzi pratici di Linux alla creazione di effetti per videogiochi con Godot, fino all’importanza del backup e della protezione dei propri dati.

Install Party e LAN Party per tutta la giornata

Accanto agli incontri e agli approfondimenti, per tutta la durata dell’evento saranno disponibili attività pratiche aperte ai partecipanti.

La zona Install Party permetterà di provare computer con Linux già pronti all’uso e di ricevere assistenza tecnica. Chi desidera sperimentare Linux sul proprio computer potrà inoltre chiedere supporto per l’installazione.

Non mancherà la zona LAN Party, dedicata al gioco in multiplayer su PC Linux attraverso una rete locale: un’occasione per divertirsi insieme e scoprire anche il lato ludico del software libero.

Un’occasione per avvicinarsi alla cultura digitale aperta

Il Linux Day promuove la conoscenza degli strumenti informatici liberi e accessibili, valorizzando la condivisione delle competenze, la collaborazione e la possibilità per le persone di comprendere e scegliere consapevolmente le tecnologie che utilizzano ogni giorno.

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per incontrare la comunità informatica del territorio e conoscere esperienze e progetti che mettono al centro la libertà digitale e la diffusione della conoscenza.