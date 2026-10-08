A San Bartolomeo al Mare l’edizione 2026 di “Nuove Tendenze Hospitality”

San Bartolomeo al Mare. Una giornata di formazione e networking per fare il punto sul futuro del turismo, ma anche per celebrare una pietra miliare dell’economia locale. Venerdì 23 ottobre, San Bartolomeo al Mare ospiterà l’edizione 2026 di “Nuove Tendenze Hospitality“.

Dopo i successi delle precedenti edizioni, quest’anno l’evento assume un significato profondo: coincide infatti con il cinquantesimo anniversario della Coo.A.Di., che dal 1976 rappresenta la spina dorsale della logistica e delle forniture per il settore Ho.Re.Ca. nel Ponente Ligure.

L’incontro si rivolge ad albergatori, ristoratori e gestori extralberghieri che vogliono anticipare le trasformazioni del mercato. Anche per questa edizione, l’organizzazione ha voluto un parterre di relatori di altissimo livello. I primi due grandi nomi annunciati, le cui competenze rispondono alle sfide più urgenti del comparto, sono:

Luca Bove, pioniere e tra i massimi esperti nazionali di Local SEO e strategie di geolocalizzazione. Il suo intervento offrirà strumenti concreti per ottimizzare la presenza delle strutture turistiche su Google Maps, intercettando i flussi di viaggiatori nel momento esatto in cui pianificano la sosta o il soggiorno sul territorio, concentrandosi in particolare sulle ultimissime novità.

Alice Marmorini, consulente di spicco e formatrice specializzata in Hotel Marketing. Conosciuta per il suo approccio pragmatico volto alla crescita delle imprese ricettive, approfondirà lo sviluppo dei prodotti turistici verticali – con un focus particolare sul cicloturismo e l’outdoor –, asset ormai fondamentali per destagionalizzare l’offerta della Riviera.

Questi sono solo i primi dettagli di un programma ricco: nei prossimi giorni verranno svelati gli altri ospiti e specialisti che renderanno unica la giornata di venerdì 23 ottobre.

La scelta della sede non è casuale. Festeggiare mezzo secolo di Coo.A.Di. (Cooperativa Azzurra Dianese) significa ripercorrere la storia stessa dell’accoglienza locale. Nata per fare rete e sostenere gli operatori del Golfo Dianese e delle province di Imperia e Savona, la cooperativa si è evoluta da distributore di eccellenze alimentari e beverage a vero e proprio partner strategico quotidiano per alberghi e ristoranti, garantendo standard qualitativi che hanno accompagnato la crescita del turismo ligure.

Durante la giornata, ai panel formativi si affiancheranno aree espositive con le ultime novità di prodotto e tecnologie per l’hotellerie, oltre a momenti di networking tra professionisti. I lavori si apriranno alle 9:30 nei locali di Via Cà de Calvi 24. Il programma completo è in fase di definizione e sarà presto consultabile sul sito ufficiale, dove è già possibile riservare gratuitamente la propria partecipazione e quella dei collaboratori delle strutture.