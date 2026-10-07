A Radio Deejay si parla della nostra pista ciclabile, Linus: «Trovatemi una casa che arrivo»

Sanremo. Linus cerca casa in Riviera. O almeno l’idea c’è. A confessarlo è stato lui stesso nella puntata del 6 ottobre di Deejay Chiama Italia durante un botta e risposta con Nicola Savino partito dalla pista ciclabile e finito, quasi inevitabilmente, sul tema dei collegamenti liguri.

Il conduttore di Radio Deejay queste strade le conosce anche dalla sella. Ha raccontato di aver pedalato nella zona insieme a un amico di Sanremo e, parlando dei luoghi attraversati, ha indicato quello in cui si vedrebbe volentieri a vivere: Santo Stefano al Mare. «Un paese molto piccolo, bellissimo», lo ha definito, prima di lanciare l’appello: «Trovatemi una casa che arrivo».

Savino non perde tempo e fa subito i conti: «8.000 al metro, va bene?». Una provocazione che non sembra scoraggiare il collega, ancora all’oscuro delle quotazioni: non si è informato, ma chiederà. Risolto, almeno a parole, il problema dell’abitazione, resta quello forse più complicato: raggiungerla. «Sai perché vorrei andarci, a parte il paese bellissimo? Perché è comodo da raggiungere da Milano», dice Linus. La battuta è servita e Savino la raccoglie al volo: «Hai otto ore di tempo? Sì. Perfetto, fai 200 chilometri».

Nemmeno il treno offre una scorciatoia. «Non è servito benissimo. Si può, ma…», osserva il dj. Poi la solita stoocata all’accoglienza ligure con la spiegazione ironica per tanta fatica nel raggiungere la Liguria: «Quella è tutta una tattica per tenere fuori i foresti» dice Savino. Agenzie immobiliari siete avvisate.