A Pieve di Teco la tappa ligure del roadshow per costruire il “Manifesto delle Aree Interne” di Cia Agricoltori

Pieve di Teco. Giovedì 8 ottobre dalle 10 appuntamento a Pieve di Teco con la tappa ligure del roadshow che Cia Agricoltori Italiani ha organizzato da Nord a Sud Italia per costruire il “Manifesto delle Aree Interne”. È questo l’obiettivo di “Territori che rigenerano”, il nuovo progetto di Cia-Agricoltori Italiani, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.