il progetto|
A Pieve di Teco la tappa ligure del roadshow per costruire il “Manifesto delle Aree Interne” di Cia Agricoltori
In programma giovedì 8 ottobre dalle 10
Pieve di Teco. Giovedì 8 ottobre dalle 10 appuntamento a Pieve di Teco con la tappa ligure del roadshow che Cia Agricoltori Italiani ha organizzato da Nord a Sud Italia per costruire il “Manifesto delle Aree Interne”. È questo l’obiettivo di “Territori che rigenerano”, il nuovo progetto di Cia-Agricoltori Italiani, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
L’iniziativa itinerante vuole portare il confronto direttamente nelle aree interne per raccogliere esperienze e buone pratiche, coinvolgendo istituzioni ed enti locali, aziende agricole, mondo della ricerca e stakeholder, e trasformare le istanze dal basso in proposte concrete per il riscatto dei territori rurali italiani.
Ecco il programma all’Auditorium Rambaldi di Pieve di Teco.
10 – Introduzione a cura di Cia Agricoltori Italiani con l’intervento di Barbara Di Rollo.
Alle 11 tavolo 1- agricoltura come infrastruttura
Stefano Roggerone – Presidente Cia Agricoltori Liguria
Renato Adorno – Presidente Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Daniela Minetti – Funzionaria ed esperta di politiche ambientali e sviluppo sostenibile Regione Liguria
Fabio Natta – Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di Anci Liguria, coordinatore progetto green community
Alle 12 tavolo 2 filiere territoriali
IGP VESSALICO: intervento di Andrea Ferrari.- Presidente associazione IGP Vessalico
IGP TAGGIASCA: intervento di Sandro Gagliolo – Presidente provinciale Cia Agricoltori Savona
RANZO IS WINE: intervento del sindaco di Ranzo, Giancarlo Cacciò
Light Lunch & Networking
Alle 14.30 tavolo 3 giovani/capitale umano
Gianfranco Croese – Presidente Florcoop
Mariangela Cattaneo – Presidente Cia Agricoltori Imperia
Serena Carelli – Preside Istituto Omnicomprensivo “Pieve di Teco – Pontedassio”
Emanuele Ferrari – Titolare Azienda Agricola Ferrari Emanuele
Enrico Zelioli – Presidente Istituto Tecnologico Superiore dell’Agroalimentare della Regione Liguria
Alle 16 Conclusioni & Chiusura Lavori