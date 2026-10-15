A Ospedaletti la terza edizione della “Festa dei nonni”

Ospedaletti . Il settore Servizi Sociali del Comune di Ospedaletti ha organizzato la terza edizione della “Festa dei Nonni” che si terrà domenica 18 ottobre in Piazza Europa. A partire dalle 15,30 tutti i nonni e i loro nipoti sono invitati a partecipare all’appuntamento per trascorrere un pomeriggio spensierato ed educativo.

In programma ci sono i “Giochi di una volta”, le magie del Mago Sasà, “Impariamo a cucinare” con Nonna Ornella, il laboratorio floreale con le piccole composizioni create dalle “Ragazze del Descu”, e il laboratorio creativo per grandi e piccoli a cura di Sabina, una bella merenda preparata da Nonno Aldo e dal Descu Spiaretè, e per tutti una foto ricordo della partecipazione alla festa.