in piazza europa|
A Ospedaletti la terza edizione della “Festa dei nonni”
In programma domenica 18 ottobre dalle 15,30
Ospedaletti. Il settore Servizi Sociali del Comune di Ospedaletti ha organizzato la terza edizione della “Festa dei Nonni” che si terrà domenica 18 ottobre in Piazza Europa. A partire dalle 15,30 tutti i nonni e i loro nipoti sono invitati a partecipare all’appuntamento per trascorrere un pomeriggio spensierato ed educativo.
In programma ci sono i “Giochi di una volta”, le magie del Mago Sasà, “Impariamo a cucinare” con Nonna Ornella, il laboratorio floreale con le piccole composizioni create dalle “Ragazze del Descu”, e il laboratorio creativo per grandi e piccoli a cura di Sabina, una bella merenda preparata da Nonno Aldo e dal Descu Spiaretè, e per tutti una foto ricordo della partecipazione alla festa.
Ha assicurato la sua presenza anche il Comitato Provinciale Unicef con una postazione presso la quale verranno presentate iniziative e attività a favore dell’infanzia. Alle h.18 infine verrà celebrata una Santa Messa nell’adiacente chiesa di Cristo Risorto con la benedizione speciale per tutti i nonni presenti.