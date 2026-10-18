A Imperia l’intelligenza artificiale parla tutte le lingue: dall’Iran al Ponente, storie di idee e talenti che si incontrano
Studenti, sviluppatori e imprenditori protagonisti dell’hackathon internazionale di Imperiaware, dove competenze ed esperienze diverse diventano progetti per il futuro
Imperia. Tre giovani iraniani, due programmatori sanremesi e un imprenditore che ha trovato in uno studente le competenze per migliorare la propria attività. Storie e percorsi differenti, accomunati dalla voglia di mettersi alla prova e dare forma a un’intuizione. È quanto accaduto al polo digitale Imperiaware durante l’AMD Developer Hackathon: ACT III, la competizione internazionale dedicata all’intelligenza artificiale che ha coinvolto circa 5.000 partecipanti da tutto il mondo, con tre sedi italiane: Milano, Roma e il capoluogo ponentino.
Dietro i numeri della manifestazione, organizzata da lablab.ai, ci sono soprattutto persone che cercano risposte a problemi. Non soltanto esperti di informatica, ma anche chi conosce le difficoltà del proprio settore e vuole capire come superarle grazie a strumenti nuovi. Tra i gruppi impegnati nella sfida ci sono tre ragazzi arrivati dall’Iran. Uno di loro studia Ingegneria Informatica all’Università di Genova, nel corso attivato in città. La squadra sta sviluppando un sistema capace di controllare le pompe utilizzate negli impianti industriali e individuare eventuali anomalie prima che provochino guasti e costose interruzioni. «Vogliamo aiutare le aziende a capire quando un componente non funziona correttamente, in modo da ridurre le spese legate ai malfunzionamenti», spiega lo studente.
A pochi passi lavorano Simone e un Hash, entrambi di Sanremo, accomunati dalla passione per l’informatica e sorpresi di poter partecipare a un appuntamento di questa portata vicino a casa. Il loro obiettivo è rendere più rapido lo scambio di informazioni tra diversi programmi, evitando operazioni che richiedono tempo e risorse.
Ma come spiegare un meccanismo simile a chi non ha familiarità con la materia? La risposta arriva attraverso un esempio: «Immaginiamo che io debba trasmettere delle informazioni al mio collega. Normalmente le scrivo su un foglio, glielo passo e lui deve leggerlo. Noi vogliamo fare in modo che sia come trasferirgli direttamente la memoria: conoscerebbe già tutto senza dover compiere quei passaggi». Un modo per velocizzare il funzionamento dei sistemi senza compromettere la qualità dei risultati.
C’è poi l’esperienza di La Porta dei Sapori, attività imperiese legata alla vendita di prodotti alimentari del territorio. Il titolare è partito da una difficoltà incontrata quotidianamente nel proprio lavoro: organizzare le spedizioni di articoli con dimensioni, pesi e caratteristiche differenti, senza imporre ai clienti quantità prestabilite. «Spesso si è obbligati ad acquistare, per esempio, sei bottiglie. Io voglio permettere di comprarne una sola, insieme a un vasetto di pesto o a un pacco di pasta. È il mio algoritmo che ottimizza gli spazi e il peso della spedizione». La soluzione esiste già, ma può essere perfezionata attraverso tecnologie più recenti. Ad affiancare l’imprenditore è Roberto Polselli, studente di quinta al liceo scientifico, che mette a disposizione le proprie conoscenze per contribuire allo sviluppo del progetto. «È bellissimo lavorare per La Porta dei Sapori e sapere che, attraverso qualcosa di così moderno, si riesce ancora a mantenere un legame con il territorio. Sono davvero felice di questo progetto», racconta il ragazzo.
È proprio l’incontro tra capacità differenti uno degli aspetti emersi durante la due giorni. Da una parte chi conosce un problema perché lo affronta ogni giorno, dall’altra chi possiede gli strumenti per cercare una soluzione. Non occorre necessariamente essere esperti di intelligenza artificiale per immaginarne un’applicazione: talvolta basta avere un’idea e trovare qualcuno capace di trasformarla in realtà.
L’hackathon è stato terreno di confronto tra generazioni e professionalità, mostrando come anche una città di provincia possa diventare luogo di sperimentazione e collegamento con una comunità mondiale. E come, dietro una tecnologia spesso raccontata attraverso termini complicati, ci siano esigenze semplici: evitare un guasto, risparmiare tempo oppure consentire a un cliente di scegliere liberamente che cosa acquistare. A portarla nel Ponente ligure è stato Andrea Marazzi, ceo e co-founder di lablab.ai. Alla proposta hanno aderito gli imprenditori Francesco Landolfi e Andrea Belloni, con il patrocinio di Confindustria Imperia e la collaborazione di Imperiaware e CodeDesign srl. Tra i partner figurano AMD e Google DeepMind.