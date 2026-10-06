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A Imperia le celebrazioni della 76ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro
Previste per domenica 11 ottobre
Imperia. A Imperia le celebrazioni della 76ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro:
Il programma di domenica 11 ottobre
Alle 10 Santa Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio (Via Monsignor Giuseppe Giauni n.14)
Alle 11 cerimonia civile nella sala conferenze di Villa Boselli (Via Polo Boselli n.2) concessa dal Comune di Taggia, con la partecipazione del Presidente Territoriale Anmil Agostino Nicodemo, del vice presidente Pedante Antonio e delle massime autorità locali e della dirigenza Inail.
Durante la Cerimonia civile, dopo la relazione del Presidente Anmil, verranno consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’Inail di Imperia. Sono state invitate a presenziare tutte le Autorità politiche, civili e militari del territorio.