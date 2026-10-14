A Calosso il fine settimana è gustoso con la Fiera del Rapulè 2026

Calosso. Manca ormai poco alla 26esima Fiera del Rapulè, organizzata a Calosso, in provincia di Asti, dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Angelo Grasso, in collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio. A poco più di un’ora dalla Riviera ligure di Ponente, Calosso, con la sua originale fiera, è la meta ideale per un fine settimana all’insegna del gusto nel cuore dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Patrimonio dell’Umanità.

Nel segno della tradizione della vendemmia tardiva dei famosi rapulin ‘d San Martin, ecco cosa c’è da sapere per vivere alla grande l’esperienza tra vicoli, crotin, piazze e cortili. La rassegna prende il via venerdì 16 ottobre alle 18.45 con un momento di accoglienza da parte dell’Amministrazione comunale guidata da Angelo Grasso a cui interverrà come ospite il climatologo Luca Mercalli, presso il Salone Don Monticone, in piazza Sant’Alessandro. Dalle 19 si alza il sipario sul percorso enogastronomico tra vicoli, piazze, cortili e nei suggestivi crotin, le antiche cantine scavate nel tufo, che aprono le porte per ospitare piatti della tradizione e vini dei produttori dell’Associazione Crota ’d Calos. E proprio i “crotin”, come sempre, sono la moneta ufficiale della Fiera: 1 crotin = 1 euro con il cambio che si potrà effettuare nelle due casse, una in piazza Sant’Alessandro e la seconda in piazza Umberto I dove si potrà fare scorta di crotin durante la serata.

Novità di quest’anno: con l’acquisto della tasca e calice al costo di 5 euro si riceverà il buono “Torna a Calosso” dal valore di 5 euro da spendere nelle cantine calossesi aderenti all’iniziativa, indicate sul buono stesso. Uno dei tanti buoni motivi per ritornare a Calosso! E insieme troverete anche il tagliando da utilizzare direttamente alla Fiera per la prima degustazione, offerta dall’Associazione Crota ‘d Calòs. E, altra novità, quest’anno, domenica pomeriggio, alle 15, si ricorderà la tradizione con la riproposizione del rito dell’antica pigiatura dei rapulin.

Gli orari e come arrivare

• Venerdì 16 ottobre dalle 19 alle 24:00.

• Sabato 17 ottobre dalle 17:30 alle 24:00 (da quest’anno si torna al sabato con accesso libero)

• Domenica 18 ottobre dalle 11:00 alle 17:00

Non è possibile raggiungere l’area fiera con la macchina per cui, per agevolare i visitatori, per tutti e tre i giorni, sarà attivo un servizio navetta dai parcheggi di Piana del Salto e San Bovo, con passaggi ogni 15 minuti.

Il percorso nei Crotin: il ricco menù della Fiera del Rapulè

Un viaggio tra gusto e tradizione, ecco tutto il menù della Fiera del Rapulè, con oltre venti tappe dove degustare specialità locali abbinate ai vini dei produttori dell’Associazione Crota ’d Calos:

1 – Piazza Sant’Alessandro

Partenza e arrivo navette. Cassa (vendita crotin, tasca con bicchiere). Enoteca.

2 – Crotin Girio (Fidas, Polisportiva, Scuola dell’Infanzia, Fi.As.Po.)

Rapulotto: 6 crotin (panino con tartare di salsiccia, crema di robiola e cipolle caramellate)

Vini: Bussi Piero, Daffara & Grasso

3 – Crotin Il Duca Bianco (Ristorante Il Duca Bianco)

Uova al tartufo: 8 crotin

Guanciotto caramellato al Moscato d’Asti: 8 crotin

Vini: Ca’ ‘d Tantin, Cerruti della Bossola

4 – Cortile Olmi (Antica Osteria)

Trippa in umido: 7 crotin

Acciughe al verde: 7 crotin

Vini: Tenuta dei Fiori

5 – Cortile Poggio

Mixology con Asti e Moscato d’Asti.

6 – Spazio Cantinone (Pro Loco Il Galletto del Boglietto)

Tajarin al sugo di carne: 6 crotin

Vini: Grasso Renzo

7 – Cortile Rocca (Gruppo Alpini di Calosso)

Friciula: 3 crotin (con salame cotto: 4 crotin)

Vin brulé: 2 crotin

Vini: Livio Soria

8 – Antica Farmacia Ferro

Grappe: Distilleria Beccaris.

9 – Crotin ‘d Gonda (Associazione Amici di Calosso)

Insalata di carne cruda: 7 crotin

Insalata russa: 5 crotin

Vini: Fidanza, Tenuta I Ciliegi

10 – 2° Cassa

Vendita crotin, piazza Umberto I°.

11 – Piazza del Fossato (Pro Loco S. Marzano Oliveto)

Polenta e salsiccia o gorgonzola, fontina e grana: 7 crotin

Vini: Moiso A. Franco

12 – Palazzo del Teatro (Pro Loco di Calosso)

Ravioli del plin al sugo di carne: 6 crotin

Vini: Pavia Giorgio

13 – Palazzo del Teatro

Selezione Gourmet di Beppino Occelli (con i volontari della Biblioteca di Calosso)

Formaggi con cugnà: 6 crotin

Vini: Cascina Comina

14 – Cantina Comunale dei Vini (Ristorante Crota ‘d Calos)

Gnocchi al castelmagno: 7 crotin

Torta di nocciole con crema di nocciole: 5 crotin

Vini: Scagliola Sansì, Domanda

15 – Crotin Zia Tina (Pro Loco di Calosso)

Zabaione al Moscato: 4 crotin

Vini: La Canova

16 – Crotin Montafia (Pro Loco di Calosso)

La Gran Finanziera di Calosso: 10 crotin

Vini: Fea

17 – Crotin Villa Gialla (Gli Alfieri, sbandieratori e musici di Costigliole d’Asti)

Fonduta con tartufo e crostini: 5 crotin

Vini: La Badia

18 – Crotin Antica Cantina Sociale (Soci Cantina Sociale e Soci Oratorio)

Vitello tonnato: 7 crotin

Vini: Antica Cantina

19 – Area Cantina Sociale (Rione Santa Caterina del Palio di Asti)

Frittelle di mele: 4 crotin

Vini: Piano

20 – Piazza del Castello (Pro Loco S. Caterina di Rocca d’Arazzo)

Antico bodino di casa Savoia: 4 crotin

21 – Piazza del Castello (Gruppo Storico Asinari di Costigliole d’Asti)

Canestrelli con composta di mele: 5 crotin

Antica torta autunnale monferrina: 5 crotin

Giochi storici del Gruppo Asinari

Musica tra piazze, vicoli e cortili

Ricco anche il cartellone musicale e di intrattenimento che accompagna il percorso enogastronomico tra le vie del centro storico, con dj set, cover band, musica dal vivo e spettacoli itineranti distribuiti nelle varie postazioni del paese.

Venerdì 16 ottobre si parte con Fricano Fabrizio dj al Duca Bianco, mentre in Piazza Castello si esibisce Paolo Torrielli – Music Artist. Alla Crota suona la 14100 Cover Band, in Piazza del Teatro è di scena Sonia De Castelli, al Cantinone Cuppari Fernando dj, nel Piazzale del Fossato Emanuele Grasso dj e nel cortile Olmi Stefano Albanese dj. Al Crotin Girio si esibiscono I tre di denari, mentre alla Cantina Sociale è di scena il trio Curly People. Per le vie del paese, in versione itinerante, Fora ‘d Tuva.

Sabato 17 ottobre il programma si rinnova: al Duca Bianco arrivano i Mini Ottoni, anche in versione itinerante, mentre Piazza Castello conferma Paolo Torrielli – Music Artist. Alla Crota suonano i Pole & Basettoni, in Piazza del Teatro è protagonista Art Collection di Riccardo Toso, al Cantinone si esibisce il duo Buona la prima con Guido ed Enrico, in Piazza del Fossato ancora Emanuele Grasso dj e al Cortile Olmi Stefano Albanese dj. Al Crotin Girio tornano I tre di denari, mentre alla Cantina Sociale è di turno Loponte Vito dj. Per le strade sfila La gang street band.

Domenica 18 ottobre, giornata conclusiva della fiera, il Duca Bianco ospita Paolo Torrielli – Music Artist, in Piazza Castello è di scena Loponte Vito dj, mentre alla Crota si riconfermano i Pole & Basettoni. Al Cantinone suona ancora il duo Buona la prima con Guido ed Enrico, all’Olmi Stefano Albanese dj, al Crotin Girio I tre di denari e alla Cantina Sociale Emanuele Grasso dj. A completare la giornata, Loris Gallo, con il suo spettacolo di magie e bolle di sapone “Bubble Bike”, e la CRI di Canelli con il trucca bimbi.