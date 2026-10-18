A Bordighera è domenica delle Palme

Bordighera. Mentre il Sanremo procede con la seconda, e decisiva, giornata di prove, tutto è pronto, a Bordighera, per il via della 27esima edizione del Rally delle Palme, gara valida come sesta e ultima prova della Coppa Rally di Zona-2, con coefficiente 1,5, e per il Michelin Trofeo Italia. A darsi battaglia per il gradino più alto del podio, sono nuovamente attesi Varetto-Bianco e Aragno-Buzzi, entrambi su Škoda Fabia RS che, dopo l’avvincente lotta al Rally della Lanterna saranno sicuri protagonisti del duello all’ombra delle Palme. Terzi incomodi Brega-Farnocchia, anche loro in gara su Škoda Fabia RS e Rossi-Genovese all’esordio su Lancia Ypsilon HF. Da seguire anche la gara della ligure Patrizia Sciascia, al volante di una Škoda Fabia, con Anna Tomasi alle note.