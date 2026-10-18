A Bordighera è domenica delle Palme
Rientro previsto a Bordighera alle 19.05 per risalire in pedana e festeggiare i vincitori. Guardando le classifica ACI Sport di Zona-2, appare pressoché evidente che tutte le sfide siano ancora in via di definizione e i risultati incerti
Bordighera. Mentre il Sanremo procede con la seconda, e decisiva, giornata di prove, tutto è pronto, a Bordighera, per il via della 27esima edizione del Rally delle Palme, gara valida come sesta e ultima prova della Coppa Rally di Zona-2, con coefficiente 1,5, e per il Michelin Trofeo Italia. A darsi battaglia per il gradino più alto del podio, sono nuovamente attesi Varetto-Bianco e Aragno-Buzzi, entrambi su Škoda Fabia RS che, dopo l’avvincente lotta al Rally della Lanterna saranno sicuri protagonisti del duello all’ombra delle Palme. Terzi incomodi Brega-Farnocchia, anche loro in gara su Škoda Fabia RS e Rossi-Genovese all’esordio su Lancia Ypsilon HF. Da seguire anche la gara della ligure Patrizia Sciascia, al volante di una Škoda Fabia, con Anna Tomasi alle note.
Cinquantasei gli equipaggi in attesa di lasciare la pedana di partenza per affrontare le prime prove lungo i 244,53 chilometri totali del percorso suddivisi in tre prove speciali – Bignone, Vignai e Bajardo – da ripetere due volte per complessivi 63,65 chilometri cronometrati.
Rientro previsto a Bordighera alle 19.05 per risalire in pedana e festeggiare i vincitori. Guardando le classifica ACI Sport di Zona-2, appare pressoché evidente che tutte le sfide siano ancora in via di definizione e i risultati incerti. Se, infatti, il vincitore assoluto di CRZ-2 nutre un buon vantaggio sugli avversari, è decisamente aperta la caccia al secondo e terzo posto con molti piloti, che possono puntare alle finale di Lucca, al punto che si può affermare con un buon grado di sicurezza, che chi vince al Palme stacca il biglietto per Lucca.
Lo scorso anno andò così: 1) Federico Gangi-Andrea Ferrari (Škoda Fabia R5), in 41’23”2; 2) Jacopo Araldo-Lorena Boero (Škoda Fabia RS Rally2), a 6”7; 3) Fabio Federici-Erika Badinelli (Škoda Fabia RS Rally2), a 38”4.