A 22 anni batte i giganti over 30 e vince la IFBB Pro Card Natural: l’impresa da record di Samir Loqmane

Bordighera. A soli 22 anni ha conquistato un traguardo riservato a pochi atleti, entrando nella storia del bodybuilding italiano. Samir Loqmane, residente a Bordighera, ha ottenuto la IFBB Pro Card Natural, il riconoscimento che consente di accedere al circuito professionistico della federazione internazionale nella sua divisione Natural, caratterizzata da controlli antidoping. Un risultato che, secondo le informazioni relative al suo percorso agonistico, lo rende il più giovane atleta italiano ad aver mai raggiunto questo obiettivo nel circuito.

L’impresa è arrivata il 24 ottobre, sul palco del Pro Qualifier di Marsiglia, dove il ventiduenne ligure ha trionfato nella categoria Men’s Physique, imponendosi in una competizione internazionale dal livello tecnico particolarmente elevato. In gara con atleti esperti, quasi tutti con più di 30 anni, Loqmane era il più giovane partecipante, ma è riuscito a fare la differenza grazie a una combinazione di linea estetica, simmetria muscolare e definizione.

Un successo che premia anni di lavoro, disciplina e sacrifici, portando il giovane atleta di Bordighera ai vertici del bodybuilding Natural.

Quella di Marsiglia rappresenta la tappa più importante di un percorso agonistico che aveva già regalato soddisfazioni significative. Lo scorso anno, al suo primo anno di competizioni, Loqmane aveva conquistato il titolo di campione nazionale, ottenendo così il pass per i Campionati europei e per il Natural Olympia di Las Vegas, una delle competizioni di riferimento del panorama internazionale del bodybuilding Natural.

Quest’anno è arrivata la consacrazione definitiva con la conquista della Pro Card, il riconoscimento che apre le porte alle gare professionistiche. Un risultato costruito attraverso una preparazione meticolosa, allenamenti costanti e un’alimentazione rigorosa, nel rispetto della scelta di competere senza ricorrere a sostanze dopanti.

Dietro il risultato sportivo c’è anche una storia di trasformazione personale. A 16 anni Samir pesava appena 50 chili. In sei anni ha costruito progressivamente la propria struttura muscolare, dedicandosi al bodybuilding con l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno.

Oggi, dopo aver raggiunto gli 87 chili durante la fase di crescita muscolare lontano dalle competizioni, si presenta sul palco con un peso compreso tra i 72 e i 76 chili, caratterizzato da un livello di definizione elevato. Un percorso che testimonia quanto costanza, programmazione e attenzione all’alimentazione siano centrali nella preparazione di un atleta Natural.

Oggi Loqmane lavora a tempo pieno come personal trainer e coach, mettendo la propria esperienza a disposizione di chi vuole intraprendere un percorso di allenamento e miglioramento fisico.

«Se sei anni fa, quando pesavo 50 kg e nessuno scommetteva su di me, mi avessero detto che a 22 anni avrei alzato al cielo la IFBB Pro Card da atleta Natural, non ci avrei creduto», racconta.

«Sul palco di Marsiglia ero il più giovane in mezzo a giganti over 30 con il doppio della mia esperienza, ma la fame e la disciplina non hanno età. Ho voluto dimostrare a tutti i ragazzi che mi seguono che non servono farmaci, scorciatoie o sostanze dopanti per toccare il tetto del mondo. Serve solo la forza di credere nei propri sogni quando il resto del mondo dubita, e la costanza di spingere ogni singolo giorno senza mai fermarsi».