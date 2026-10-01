73° Rallye Sanremo, sfida tra i piloti Daprà e Avbelj per il primo titolo tricolore

Sanremo. Rallye Sanremo, giudice definitivo. Anche l’edizione del 2026, la 73esima della sua storia, sarà la gara cui toccherà emettere la definitiva sentenza tricolore. Settima e ultima gara del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (CIAR) per l’ennesima volta tocca alla Città dei Fiori incoronare il campione nazionale assoluto. E, la particolarità di questa edizione, è rappresentata dal fatto che il vincitore sarà un pilota al primo successo tricolore, fatto che non accadeva dal 2020, quando a imporsi fu Andrea Crugnola, allora uomo nuovo del rallismo nazionale che andava a scardinare il decennale dominio di Paolo Andreucci e dei suoi avversari, in particolare Giandomenico Basso. A contendersi il trono 2026, infatti, saranno due piloti al volante della Škoda Fabia RS Rally2: il venticinquenne trentino Roberto Daprà, che guida la classifica e il 36enne sloveno, naturalizzato italiano, Boštjan Avbelj, entrambi nella possibilità di successo tricolore, anche se la bilancia, e la matematica concedono un margine di vantaggio al trentino.

Nella stagione in corso Daprà vanta due successi assoluti (Targa Florio e Roma Capitale) ed è alla sua terza partecipazione al Sanremo, gara nella quale lo scorso anno ha conquistato la quarta piazza assoluta. Dal canto suo Avbelj si è imposto al recente Rally del Lazio-Cassino e nel suo palmares il Sanremo compare due volte, con una sorprendente (per allora) seconda piazza assoluta nel 2023, quando si impose nella classifica Promotion. Ma non saranno i soli a puntare al gradino più alto del podio di Pian di Nave. Alla ricerca di un successo, che riscatterebbe la sua stagione non fortunatissima, ci sarà proprio Andrea Crugnola, passato quest’anno alla guida della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, con la quale ha vinto due delle sei gare tricolori in stagione (Ciocco e Regione Piemonte) incappando però in un risultato modesto al Roma Capitale e un ritiro al Rally del Lazio. Crugnola è il vincitore della scorsa edizione del Sanremo, dopo un gran duello con il veterano Giandomenico Basso, e si presenta per la tredicesima volta al via del rally del Ponente Ligure, gara nella quale ha conquistato, oltre al successo 2025, due volte il podio assoluto (2022 e 2024) una vittoria nello Junior (2013) e una nella Suzuki Rally Cup (2009). Andrea Crugnola ha anche il compito di riportare al successo una vettura italiana, vittoria che manca sulle strade del Sanremo dal 2008 quando si impose Giandomenico Basso, con la Grande Punto Abarth, mentre i tifosi attendono un trionfo Lancia dal 1992 quando a primeggiare fu Andrea Aghini, con la Delta HF Integrale Evoluzione.

Ma non saranno solo questi tre piloti a puntare a un risultato di prestigio al Sanremo. Osservati speciali saranno sicuramente Andrea Nucita (Škoda Fabia RS Rally2), quarto nella classifica di CIAR secondo assoluto al Lazio-Cassino alla decima partecipazione al Sanremo, gara in cui ha conquistato il secondo posto nel 2014 e che precede nella graduatoria tricolore Simone Campedelli (Toyota GR Yaris), undici volte al Sanremo, tre volte sul podio (secondo nel 2019 e terzo nel 2016 e 2024) per continuare con il savonese Fabio Andolfi, sesto nell’italiano, che il Sanremo l’ha vinto con una fantastica cavalcata nel 2022, bruciando per 9/10 Andrea Crugnola, grazie ad una prova da maestro sul Teglia del secondo giorno, oltre ad aver ottenuto la terza piazza lo scorso anno.

Il 73° Sanremo Rallye non scioglierà i dubbi sulla classifica del CIAR-Junior poiché, dopo la gara ligure, i sei ragazzi Under 28, tutti al volante della Lancia Ypsilon Rally4, si sfideranno ancora nell’ultimo appuntamento toscano. Sanremo, però potrebbe dare un volto nuovo alla graduatoria, che in questo momento vede i primi tre (Lorenzo Varesco, Geronimo Nerobutto e Alberto Siccardi) racchiusi in soli dieci punti e la matematica lascia ancora teoriche possibilità di successo finale anche a Matteo Scalet e Giacomo Marchioro. Quindi il Sanremo, pur non decisivo, sarà un punto di svolta della stagione. Anche se la corona tricolore è già stata assegnata, Sanremo sarà un passaggio importante nel Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici, conquistato di forza dal 25enne Gabriel Di Pietro, che vorrà ribadire la sua superiorità nei confronti di Nicolo Ardizzone, Moreno Cambiaghi ed Edoardo De Antoni, suoi principali inseguitori. Così come nel Campionato Italiano Rally Promozione Andrea Nucita che vorrà fare l’en plein di successi (cinque vittorie e un ritiro in sei gare) e i suoi principali inseguitori Antonio Rusce, il francese Benjamin Boulenc e il finlandese Heikki Kowalainen a caccia della vittoria che vale una stagione. Anche se la corona di regina del Femminile è già sul capo di Sara Carra, sarà ancora una volta duello con Asia Vidori, le due principesse della categoria che si sono confrontate a distanza ravvicinata lungo il corso di tutta la stagione.

Il 73° Sanremo Rally sarà valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, per il Trofeo Europeo Rally (ERT) piloti, (assoluto, Master e Junior) e copiloti. Oltre che per i trofei monomarca Lancia con le Ypsilon HF Rally4 e Rally6, GR Yaris Rally Cup di Toyota, Suzuki Rally Cup con le Swift Sport Hybrid e Pirelli Star Academy 2026. La prossima scadenza del 73° Sanremo Rallye arriverà venerdì 9 ottobre con la chiusura delle iscrizioni. Mercoledì 14 Ottobre a Santa Tecla dalle 19 alle 22 si terrà la prima tornata di verifiche tecniche, seguite il giorno dopo, giovedì 15 Ottobre, dalle 7.30 alle 9.30 dalla seconda e definitiva sessione. Le verifiche tecniche si terranno in via Adolfo Rava venerdì 16 ottobre dalle 16 alle 22. Sabato 17 ottobre i motori si accenderanno nello Shake Down a San Romolo dalle 7.30 alle 10.30 per permettere al semaforo verde del 73° Sanremo Rallye di accendersi alle 14.47 da Pian di Nave per approdare immediatamente a Porto Sole per la prova spettacolo lunga 2,06 km a partire dalle 15.00, seguita dalle prove di Carpasio-Ville San Pietro (Colle d’Oggia, di 14,70 km alle 18.04) e Caravonica-Rezzo (di 24,83 km alle 19.07) seguito da un parco assistenza a Sanremo alle 20.47 e il riordino notturno in Piazza Colombo dalle 21.39. Domenica 18 ottobre si parte alle 7.00 del mattino da Piazza Colombo per la seconda frazione per affrontare in doppia tornata le prove San Romolo-Ghimbegna (Bignone di 10,28 km alle 7.49 e 12.37), Ghimbegna-Badalucco (Vignai di 19,14 km alle 8.10 e 12.58), quindi Semoigo-Bajardo (7,39 km alle 10.03 e 14.51) che è pure la Power Stage della gara. Gli spettatori potranno vedere i meccanici all’opera nel corso dei parchi assistenza in Via Adolfo Rava alle ore 7.07, 11.40 e gli equipaggi al riordino di Piazza Colombo alle 10.58. Pian di Nave ospiterà la pedana di arrivo alle 16.30 dopo che i concorrenti avranno percorso 410,80 km, 153,43 dei quali suddivisi in undici prove speciali. Ancora una volta la Città di Sanremo, grazie alla collaborazione con l’assessorato al Turismo, Manifestazioni e Sport, è il centro della manifestazione con la struttura di Santa Tecla che ospiterà la direzione di gara e la sala stampa, via Adolfo Rava il parco assistenza, piazza Colombo i riordini e, infine, Pian di Nave dove si festeggeranno tutti i vincitori.

Lo scorso anno andò così: 1) Andrea Crugnola-Pietro Elia Ometto (Citroën C3 Rally2), in 1.19’01”.0; 2) Giandomenico Basso-Lorenzo Granai (Škoda Fabia RS Rally2) a 9”9; 3. Fabio Andolfi-Marco Menchini (Skoda Fabia RS Rally2) a 16”6.

Tutte le informazioni sui siti ufficiali delle manifestazioni:

www.rallyesanremo.it e www.rallydellepalme.it