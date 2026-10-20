523 giovani artisti in gara ad Area Sanremo 2026 sognando il Festival

Chiuse le iscrizioni con un’accelerazione finale. A novembre la città della musica accoglierà i candidati per le audizioni dal vivo e una settimana di esperienze, incontri e formazione

Sanremo. Sono 523 i giovani artisti che hanno scelto di candidarsi ad Area Sanremo 2026. Le iscrizioni si sono chiuse domenica 18 ottobre alle 18, registrando un’impennata proprio negli ultimi giorni. Un risultato che conferma l’interesse verso il percorso di selezione e il ruolo di Sanremo come punto di riferimento per chi sogna di costruire il proprio futuro nella musica.

Le candidature ricevute sono state 468, per un totale di 523 persone coinvolte tra solisti, componenti di duo e membri di band. Sono 443 gli artisti solisti, 12 i duo e 13 le band. Alta la quota dei minorenni, quest’anno 26. Le partecipazioni arrivano da tutta Italia, con una presenza significativa dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Sicilia, dalla Campania e dalle altre regioni.

Sindaco Alessandro Mager: «Sono numeri importanti quelli raggiunti da Area Sanremo per la nuova edizione guidata da Stefano De Martino, il cui entusiasmo e desiderio di innovazione ci hanno convinto sin dalle prime interlocuzioni. Questo concorso rappresenta una vetrina fondamentale e un trampolino di lancio per i giovani talenti e per la nostra città che vive e respira musica tutto l’anno. Ringrazio la Fondazione Orchestra Sinfonica per il lavoro svolto e auguro buon lavoro alla commissione che aspettiamo qui a Sanremo. E rivolgo a tutti i candidati un grande in bocca al lupo per il percorso di selezione che prenderà il via il 5 novembre».

Alessandro Sindoni, assessore al Turismo: «Siamo davvero soddisfatti per il riscontro delle iscrizioni ad Area Sanremo, che in questa edizione hanno raggiunto numeri straordinari, a dimostrazione di quanto la nuova formula adottata dall’Amministrazione comunale in via sperimentale abbia saputo produrre risultati significativi. La decisione di prevedere un’unica categoria per il Festival di Sanremo e di offrire ad un giovane artista, attraverso il percorso condiviso tra Sanremo Giovani e Area Sanremo, l’opportunità di accedere direttamente al palco dell’Ariston nella categoria Campioni, rappresenta un segnale di attenzione e valorizzazione delle nuove generazioni. Ora attendiamo gli sviluppi legati al brand perché la visibilità che le finals avranno su RAI 1 non va intesa solo come promozione ma soprattutto come forte valorizzazione del brand e dello stesso concorso: un’occasione per ottenere nuovi impulsi e nuove fonti di attrattività».

A novembre a Sanremo l’inizio del percorso verso il Festival. A novembre prenderà il via il percorso delle audizioni dal vivo, che porterà i candidati a confrontarsi con la Commissione Musicale nominata dal direttore artistico del Festival di Sanremo, Stefano De Martino.

Una squadra composta da personalità con percorsi e competenze differenti, provenienti dalla musica, dalla produzione artistica, dalla radio, dalla comunicazione e dallo spettacolo: Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma.

Una pluralità di sguardi chiamata a confrontarsi con le proposte dei giovani artisti e a individuare i talenti che potranno proseguire il percorso verso il Festival di Sanremo 2027. Il cammino proseguirà attraverso le audizioni preliminari e finali, fino alla selezione dei 15 vincitori di Area Sanremo 2026.

La fase successiva metterà a confronto questi artisti con i 15 provenienti da Sanremo Giovani: la Commissione individuerà sei finalisti, tre per ciascun percorso, che accederanno a Sarà Sanremo, la serata televisiva in programma venerdì 11 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo su Rai 1. In palio, per il vincitore, l’accesso alla categoria Campioni del Festival di Sanremo 2027, con un brano nuovo rispetto a quello presentato durante il percorso di selezione.

Area Sanremo molto più di un’audizione: una community che cresce tutto l’anno. A caratterizzare Area Sanremo non è soltanto la possibilità di accedere alle selezioni per il Festival, ma anche l’esperienza che si sviluppa intorno al concorso: un’occasione di crescita, confronto e incontro che, per molti giovani artisti, non si esaurisce con le audizioni.

«La nuova edizione di Area Sanremo è caratterizzata da tante novità e da un grande spirito di collaborazione. Il nuovo direttore artistico e la Commissione porteranno esperienze e sensibilità diverse, che arricchiranno il confronto sulle candidature – commenta Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – . Oltre alle audizioni, anche quest’anno la Fondazione ha organizzato un ricco calendario di attività pensate per arricchire l’esperienza degli iscritti. Come sanno ormai i tanti giovani che ogni anno scelgono di candidarsi, Area Sanremo è molto più di un’audizione: è un’opportunità di crescita, conoscenza e confronto, qualunque sia l’esito della selezione. Un aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi è il senso di community che si crea tra i partecipanti. Molti ragazzi tornano a Sanremo, si ritrovano, condividono esperienze e continuano a coltivare relazioni e progetti. Iniziative come Area Sanremo Sinfonica Experience, che si sviluppano durante l’anno, permettono di mantenere vivo questo legame e di trasformare un concorso in un percorso che continua nel tempo».

Sanremo si racconta attraverso la musica. Nel mese di novembre, insieme alle audizioni, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo proporrà Area Sanremo Music Week, un programma di workshop, masterclass, incontri e attività formative rivolte ai giovani artisti.

Dalla formazione musicale alla conoscenza degli aspetti professionali del settore, dal confronto con artisti e operatori alla scoperta dei luoghi e delle realtà culturali della città, la Music Week offrirà ai partecipanti occasioni per ampliare le proprie competenze, conoscere nuove persone e individuare ulteriori possibilità per il proprio percorso artistico.

La città sarà parte integrante dell’esperienza: accanto a luoghi simbolo come il Teatro Ariston e il Club Tenco, i candidati potranno entrare in contatto con le realtà musicali e culturali del territorio, attraverso appuntamenti dedicati e serate speciali, pensate per favorire l’incontro con le rassegne e gli operatori della scena locale.

Enza Dedali, assessore alla Cultura, aggiunge: «Desidero ringraziare lo staff e i collaboratori della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo per il lavoro svolto in questi anni. Accanto alla gestione organizzativa delle audizioni, affidata dal Comune, hanno sviluppato una vera e propria direzione artistica delle attività collaterali, che si sono rivelate una formula vincente per accogliere i giovani e arricchire la loro esperienza in città. A confermarlo sono gli stessi partecipanti, che nel tempo hanno espresso apprezzamento per l’utilità e l’originalità di questo percorso, unico nel panorama italiano: un progetto che affianca alla formazione musicale il dialogo tra musica contemporanea e dimensione sinfonica, favorendo al tempo stesso l’incontro, lo scambio di esperienze e la creazione di relazioni professionali. Un valore aggiunto che rafforza il legame tra Area Sanremo, i giovani artisti e il nostro territorio».

Il calendario verso Sanremo 2027: Le audizioni preliminari dal vivo si concluderanno il 12 novembre. Almeno 60 artisti accederanno alle audizioni finali, previste a Sanremo nel fine settimana del 14 e 15 novembre davanti alla Commissione Musicale presieduta da Stefano De Martino. Da questa fase saranno individuati i 15 vincitori di Area Sanremo 2026.

Il percorso proseguirà il 21 e 22 novembre, sempre a Sanremo, con la fase che metterà a confronto i 15 vincitori di Area Sanremo e i 15 artisti provenienti da Sanremo Giovani. La Commissione selezionerà sei finalisti, tre per ciascun percorso.

L’appuntamento conclusivo sarà “Sarà Sanremo”, in programma venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Per i giovani artisti sarà l’ultima tappa di un percorso che unisce selezione, confronto e opportunità, con l’obiettivo di conquistare un posto nel Festival di Sanremo 2027.