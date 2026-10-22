450 mila euro dal Fondo Strategico per il nuovo teatro-parco turistico di Riva Ligure

Riva Ligure. Un finanziamento di 450mila euro attraverso il Fondo Strategico Regionale, su un investimento complessivo di 479.564,29 euro, per la realizzazione del nuovo Teatro-Parco Turistico con funzione di anfiteatro sul fronte mare di Riva Ligure. L’intervento punta a creare un nuovo spazio pubblico destinato a eventi, iniziative culturali e attività all’aperto, rafforzando allo stesso tempo l’attrattività turistica del waterfront.

Il progetto prevede la riconversione della porzione occidentale dell’area, oggi utilizzata come parcheggio, attraverso la realizzazione di uno spazio flessibile con platea, palco, aree verdi e ombreggiate, spazi per mostre temporanee e una biblioteca smart. Il Teatro-Parco potrà ospitare eventi, conferenze, attività didattiche e iniziative culturali, assumendo anche la funzione di nuova agorà cittadina.

«Con questo intervento aggiungiamo un nuovo tassello al percorso di valorizzazione del fronte mare di Riva Ligure – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Non parliamo soltanto di uno spazio per gli eventi, ma di una vera infrastruttura turistica destinata a rimanere a disposizione del territorio durante tutto l’anno. Investire nel turismo significa anche migliorare i luoghi, creare nuovi servizi e offrire a residenti e visitatori spazi capaci di rendere una destinazione più bella, fruibile e attrattiva».

Il nuovo finanziamento si inserisce in un percorso di riqualificazione del waterfront portato avanti negli anni dalla Regione attraverso interventi di diversa natura. Sul fronte turistico, anche il Fondo Unico Nazionale per il Turismo ha contribuito a questo processo: un primo intervento dedicato al turismo accessibile e inclusivo era stato avviato durante la precedente gestione dell’assessorato al Turismo con Gianni Berrino; nel 2025, con Lombardi, sono arrivati ulteriori 250mila euro di risorse FUNT per il completamento della passeggiata a mare, direttamente collegata alla Ciclovia Tirrenica e agli itinerari de “La Liguria degli Anelli”. A questo percorso si affiancano gli interventi di rigenerazione urbana seguiti dall’assessore Marco Scajola, contribuendo a una strategia complessiva di valorizzazione del fronte mare.