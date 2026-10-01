1% equo, a Sanremo continua la raccolta firme del Partito della Rifondazione Comunista

Sanremo. Il Partito della Rifondazione Comunista sta raccogliendo firme per la legge di iniziativa popolare sull’1% equo, una proposta di legge di iniziativa popolare che introduce un’imposta patrimoniale progressiva sui grandi patrimoni superiori a 2 milioni di euro.

«Presentata a maggio 2026, la campagna mirava a raccogliere 50.000 firme, ampiamente superate, per arrivare in Parlamento.

Al momento hanno firmato circa 70000 persone ed è possibile farlo ancora fino al 13 novembre, online o ai banchetti di Rifondazione Comunista a Sanremo e in tutta Italia.

Se passa la proposta di legge, il gettito annuale dell’1% equo, tra i 25 e i 65/70 miliardi di €, potrebbe andare a sanità pubblica, scuola, casa, ambiente, sicurezza lavoro, disabilità, sostegno al reddito, riduzione IRPEF, etc.

Dopo l’incontro con Marco Ravera, consigliere comunale di Sinistra per Savona e membro del Comitato Politico Nazionale, a La Città Invisibile il 26 settembre e i banchetti degli ultimi 3 sabati di ottobre, saremo in piazza Colombo il 31 ottobre e alla Federazione Operaia Sanremese il 7 novembre.