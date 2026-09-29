Virtus Sanremese, Luca Fiuzzi è il nuovo mister
Da calciatore una solida carriera calcistica professionistica come difensore. Tre anni sulla panchina del Taggia
Sanremo. Luca Fiuzzi è il nuovo allenatore della Virtus Sanremese. Il tecnico arriva dalla positiva esperienza triennale sulla panchina del Taggia.
Un percorso di spessore tra campo e panchina. Prima di intraprendere la carriera da allenatore – che lo ha visto guidare anche le giovanili della Sanremese e accumulare l’esperienza al timone del Taggia – Luca Fiuzzi (nella foto con il direttore generale della Virtus Pino Fava) ha vissuto una solida carriera calcistica professionistica come difensore. Cresciuto nei settori giovanili di Valenzana e Empoli, ha vestito le maglie di club importanti come Reggiana, Foligno e Monza, oltre a un lungo percorso in Serie D e nei campionati del territorio con Argentina Arma, Sanremese e lo stesso Taggia.
Le parole del mister. “Accolto con grande entusiasmo dalla società, il nuovo allenatore ha commentato così il suo arrivo in biancoazzurro: “È una grande opportunità per la mia carriera da allenatore. Entrare a far parte di questa grande famiglia, la Virtus, dove le ambizioni sono importanti, è uno stimolo fortissimo. Ci metteremo subito al lavoro per raggiungere i nostri obiettivi a tutti i costi”.
Analizzando la rosa dopo aver assistito alla prima partita dagli spalti, Fiuzzi ha tracciato la rotta per la nuova stagione: “Vista la partita di domenica dagli spalti, la squadra è forte, è un dato indubbio che non si può nascondere. Il segreto sarà essere bravi a coinvolgere tutti i ventiquattro ragazzi: l’unico potenziale ostacolo potrebbe essere il malcontento di chi gioca meno, che a volte rischia di fare male al gruppo. Dobbiamo riuscire a coinvolgere tutti i ragazzi per raggiungere un obiettivo”