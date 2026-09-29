Virtus Sanremese, Luca Fiuzzi è il nuovo mister

Un percorso di spessore tra campo e panchina. Prima di intraprendere la carriera da allenatore – che lo ha visto guidare anche le giovanili della Sanremese e accumulare l’esperienza al timone del Taggia – Luca Fiuzzi (nella foto con il direttore generale della Virtus Pino Fava) ha vissuto una solida carriera calcistica professionistica come difensore. Cresciuto nei settori giovanili di Valenzana e Empoli, ha vestito le maglie di club importanti come Reggiana, Foligno e Monza, oltre a un lungo percorso in Serie D e nei campionati del territorio con Argentina Arma, Sanremese e lo stesso Taggia.