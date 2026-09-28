Villa Regina Margherita, Scajola: «Per la Provincia non è immobile strategico»

L’obiettivo è chiaro: liquidare le proprie quote per monetizzarle e trasformarle in investimenti concreti da spalmare sul territorio, tra strade e scuole di proprietà dell’ente

Bordighera. «Con il consigliere Enrico Pira, che ha la delega al Patrimonio, stiamo valutando se questo investimento fermo da parte della Provincia ha ancora ragione di essere o se può essere utilizzato per le scuole e per le strade».

A ribadirlo, come già aveva fatto all’assemblea dei sindaci che si era svolta a Sanremo nei mesi scorsi, è il sindaco e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, giunto a Bordighera per presiedere all’assemblea dei sindaci e al consiglio provinciale, che si è svolto nel tardo pomeriggio, in via del tutto eccezionale, a Villa Regina Margherita.

Una location non scelta a caso, visto che, come annunciato in apertura da Scajola, è in corso

una discussione con «gli uffici e l’amministrazione Baldassarre. Il ragionamento della Provincia è che questa villa non è un immobile strategico».

Quindi? La Provincia ha un obiettivo chiaro: liquidare le proprie quote per monetizzarle e trasformarle in investimenti concreti da spalmare sul territorio, tra strade e scuole di proprietà dell’ente.

«È significativo che siamo qua – ha detto il presidente della Provincia, ripercorrendo brevemente la storia di Villa Regina Margherita -. Il luogo che ci ospita è un luogo che è di proprietà della provincia per il 70% e per il 30% dello comune di Bordighera. Il restauro fu fatto a spese del privato quando per diversi anni la fondazione importantissima (Fondazione Terruzzi, ndr) si è occupata del restauro e della gestione di questo luogo. Non ha avuto un buon esito. Ci sono ancora alcune cose da fare sull’esterno e alcuni conti in sospeso tra la Provincia e il Comune di Bordighera».

Delle tre ville di proprietà della Provincia, solo quella di Bordighera è chiusa da anni. «Abbiamo Villa Grock, che è stata data in concessione al Comune di Imperia ormai 4 o 5 anni fa e il Comune di Imperia ha investito già 500 mila euro ed è ancora in corso il restauro che finirà proprio in occasione dell’assemblea delle province d’Italia, perché lo si aprirà in occasione anche della visita del Capo dello Stato il 19 ottobre. E’ stato fatto un investimento grosso ed è un museo particolare, unico nel suo genere e che ha una frequenza di visitatori altissima».

« Poi c’è Villa Nobel, a Sanremo, che è stata data in qualche modo in gestione, ma a mio parere è sottoutilizzata, su cui Pira ti sta ragionando, per vedere come possa essere meglio utilizzata, perché Villa Nobel deve essere di serie A, non può essere di serie B, e quindi bisogna ragionare sulla sua gestione».