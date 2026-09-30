Via Martiri, il Comune apre il cantiere delle idee: sicurezza idraulica, sosta, verde verticale e street art

Sanremo. Prima mettere in sicurezza la strada dalle bombe d’acqua. Poi capire quanto spazio resta per ridisegnare parcheggi, carico e scarico, marciapiedi, arredo urbano e verde. E, sullo sfondo, c’è anche un’idea decisamente meno convenzionale: trasformare alcune delle grandi facciate anonime di via Martiri della Libertà in opere di street art, provando a fare della rigenerazione estetica uno strumento per rilanciare un quartiere che negli ultimi anni ha visto moltiplicarsi le saracinesche abbassate.

È il quadro emerso dal sopralluogo effettuato questa mattina in via Martiri della Libertà e Pietro Agosti dal vicesindaco Fulvio Fellegara e dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, insieme ai tecnici comunali, tra cui l’architetto Giulia Barone e gli architetti del comunali Dario Cantagallo e Alessandra Pellegrino, che costituiscono l’ossatura del neonato ufficio di progettazione interna di Palazzo Bellevue. Il passaggio di oggi segna l’avvio della fase preliminare con cui Palazzo Bellevue vuole capire concretamente come intervenire su una delle arterie più popolose e, al tempo stesso, più problematiche immediatamente a monte del centro.

Donzella ha messo subito in chiaro la natura anche politica del dossier. Via Martiri era uno dei temi presenti nei programmi delle amministrative 2024. Nel programma della coalizione Fellegara veniva indicata espressamente tra le zone della città percepite come «escluse, dimenticate, invisibili», mentre anche il programma della coalizione Mager contemplava interventi puntuali di pedonalizzazione e verde nelle aree periferiche citando proprio via Martiri. Per Fellegara il rapporto con il quartiere è poi anche personale: residente della zona, proprio qui aveva concentrato una parte importante della propria campagna elettorale da candidato sindaco. Oggi, da vicesindaco, è tornato sul posto insieme all’assessore competente per iniziare a trasformare quel tema programmatico in una verifica tecnica.

«Via Martiri non è mai uscita dai nostri pensieri», ha spiegato Fellegara. Il vicesindaco ricorda che un primo lavoro sul quartiere era già iniziato sul fronte sociale: «Già dall’estate scorsa è uscito il bando per acquisire spazi sociali insieme all’assessore Enza Dedali e al Patrimonio. Uscirà adesso una manifestazione di interesse per individuare dei locali per rilanciare un presidio del territorio, sia dal punto di vista culturale che sociale, con spazi giovanili o per anziani abbinati alla cultura». Ora, aggiunge, l’attenzione si sposta anche su «questione logistica, viabilistica, arredo urbano e tutto quello che si potrà fare». Il ragionamento urbanistico parte dalla posizione stessa di via Martiri. A valle c’è piazza Eroi Sanremesi, dove l’amministrazione sta lavorando anche sulla futura riqualificazione per lotti dell’area del mercato annonario, dossier seguito dall’assessore alle Attività produttive Silvana Ormea. A monte c’è invece il Borgo, dove si è concluso il progetto della nuova piazza impostato durante l’amministrazione Biancheri-bis. Via Martiri finirebbe così per diventare la cerniera tra due grandi interventi di riqualificazione, mentre sulla strada vera e propria l’ultimo rifacimento significativo di marciapiedi e spazi pedonali risale, secondo la ricostruzione effettuata durante il sopralluogo, ai primi anni Duemila.

Prima di parlare di estetica, però, c’è un problema decisamente più urgente: l’acqua. È stata in particolare l’architetto Barone a porre subito sul tavolo la necessità di uno studio idraulico preliminare. Durante gli eventi meteorologici più intensi la strada raccoglie una quantità considerevole d’acqua e gli episodi di allagamento non sono nuovi: l’ultimo particolarmente significativo si era verificato lo scorso novembre, interessando anche alcuni dehors. Qualunque progetto dovrà quindi partire dalla verifica delle pendenze, delle sezioni di deflusso e della capacità della rete di smaltire rapidamente le precipitazioni più violente. Ed è proprio guardando la strada sul posto che è emerso anche il tema delle nuove ecoisole, la cui collocazione dovrà essere valutata non soltanto dal punto di vista funzionale ed estetico, ma anche rispetto al deflusso dell’acqua. Elementi ingombranti posti lungo la carreggiata possono infatti trasformarsi, in condizioni estreme, in ostacoli alla naturale evacuazione dei flussi. Le ecoisole pongono anche un secondo problema: quello dell’impatto visivo. L’intenzione è studiare schermature e un arredo capace di integrarle meglio nel contesto urbano, evitando che rimangano semplicemente grandi strutture tecniche inserite lungo la via.

Il secondo capitolo sarà quello della sosta. E qui i margini di intervento sono molto più stretti. Via Martiri serve un quartiere densamente abitato nel quale i posti auto sono già insufficienti. Fellegara, Donzella e i tecnici hanno quindi escluso ragionamenti semplicistici che comportino una significativa perdita di parcheggi. Prima di modificare gli spazi sarà necessario effettuare una ricognizione puntuale degli stalli esistenti, delle necessità dei residenti e soprattutto delle aree di carico e scarico, oggi da riorganizzare anche in funzione delle attività commerciali. Solo una volta definito questo quadro si potrà capire quali superfici siano realmente disponibili per il nuovo arredo urbano.

Tra le idee lanciate da Donzella c’è quella del verde verticale: non necessariamente nuove aiuole o elementi collocati a terra, che potrebbero sottrarre spazio e interferire con il deflusso delle acque, ma installazioni verdi capaci di svilupparsi in altezza e, in prospettiva, anche di mettere in relazione visivamente i fronti degli edifici. Da rifare sarebbe invece almeno la parte superficiale dei marciapiedi. Le strutture non presenterebbero problemi tali da imporne una completa ricostruzione, ma le attuali pavimentazioni vengono considerate ormai datate, difficili da mantenere pulite e scollegate dal linguaggio estetico che il Comune sta progressivamente utilizzando nelle riqualificazioni del centro. L’ipotesi è quindi studiare un rivestimento nuovo e maggiormente coordinato con gli altri interventi cittadini. Ed è qui che il confronto di questa mattina ha imboccato anche una strada più sperimentale: la street art.

Il tessuto edilizio di via Martiri, con i grandi condomini sorti nel dopoguerra e facciate spesso molto semplici o oggi bisognose di manutenzione, richiama inevitabilmente quella Sanremo della crescita urbanistica raccontata da Italo Calvino ne La speculazione edilizia. Proprio quelle superfici potrebbero diventare, nell’idea discussa durante il sopralluogo, grandi tele urbane. Uno dei modelli citati è Tor Marancia, a Roma, dove il progetto Big City Life ha trasformato le facciate di undici edifici residenziali di questo quartiere multietnico in un museo a cielo aperto attraverso opere monumentali di artisti internazionali, coinvolgendo anche gli abitanti. A Sanremo l’ipotesi sarebbe naturalmente tutta da costruire: servirebbero il consenso dei condomìni, un progetto complessivo e probabilmente un concorso rivolto agli artisti. Ma l’idea discussa è che il Comune possa contribuire alla riqualificazione artistica delle facciate, trasformando un elemento oggi debole del paesaggio urbano in un tratto identitario del quartiere.

Dietro il tema estetico ce n’è però anche uno commerciale. Via Martiri negli ultimi anni ha perso numerose attività e lungo la strada il numero delle vetrine chiuse è evidente. Eppure la posizione resta strategica: a pochi minuti a piedi dal centro, tra piazza Eroi e il Borgo, con valori immobiliari e commerciali generalmente più accessibili rispetto alle principali vie dello shopping. L’idea dell’amministrazione è che una riqualificazione dello spazio pubblico, insieme a una migliore organizzazione della sosta e a nuovi presidi sociali e culturali, possa creare condizioni più favorevoli anche per una futura riattivazione delle superfici commerciali. Il sopralluogo arriva inoltre mentre Palazzo Bellevue sta concentrando risorse importanti sulla riqualificazione del centro, a partire da corso Garibaldi, e apre inevitabilmente il tema dell’equilibrio tra gli investimenti nelle aree centrali e quelli nei quartieri.