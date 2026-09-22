Verde pubblico, a Ventimiglia al via interventi contro processionaria e messa in sicurezza delle alberature

Tutti gli alberi abbattuti saranno sostituiti con nuove alberature, individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze del contesto urbano

Ventimiglia. Sono iniziati ieri gli interventi programmati dall’Assessorato al Verde pubblico per il contrasto alla processionaria del pino, nell’ambito del nuovo piano di gestione e manutenzione del verde. Il trattamento endoterapico ha preso avvio dalle aree maggiormente frequentate da bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle scuole di via Roma e alla zona di via Gramsci. Gli interventi proseguiranno progressivamente sul territorio comunale, interessando le alberature appartenenti ai generi Pinus e Cedrus presenti nelle aree verdi e negli spazi pubblici.

Il Comune ha investito 6.000 euro per l’affidamento del servizio che si svilupperà nell’arco di tre anni. Il trattamento endoterapico, effettuato mediante l’iniezione del prodotto direttamente nel fusto della pianta, consentirà di affiancare al monitoraggio dello stato fitosanitario delle alberature un’attività di prevenzione e controllo della processionaria. L’attività sarà accompagnata dal monitoraggio delle alberature durante la stagione invernale e, laddove necessario, da ulteriori interventi, compresa l’eventuale asportazione meccanica dei nidi.

«Abbiamo scelto di partire dalle scuole e dalle zone maggiormente frequentate da bambini e ragazzi – spiega il Consigliere con delega al Verde Rosa Papalia – per dare immediatamente priorità alle aree dove è maggiore il passaggio di persone e animali d’affezione. La processionaria rappresenta infatti un problema sia per la salute delle alberature sia per la presenza dei peli urticanti delle larve, che possono essere particolarmente pericolosi per gli animali domestici. Il trattamento avviato ieri rappresenta quindi un ulteriore strumento di prevenzione che accompagneremo con un costante monitoraggio».

Parallelamente sono iniziati anche gli interventi di messa in sicurezza delle alberature che presentano condizioni di pericolosità, sulla base del censimento avviato dall’amministrazione comunale. Le prime operazioni hanno interessato via San Secondo,

dove si è proceduto all’abbattimento di tre pini ritenuti pericolanti, oltre ai Giardini pubblici Tommaso Reggio in prossimità dell’area giochi dei bambini e in via della Repubblica.

Si precisa che tutti gli alberi abbattuti saranno sostituiti con nuove alberature, individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze del contesto urbano. In particolare, la scelta delle nuove essenze sarà orientata verso specie maggiormente adattabili agli spazi cittadini e alle condizioni ambientali, metodo già attuato dal Consigliere Papalia nell’ultimo tratto di Corso Genova.

È inoltre in corso l’intervento di potatura e messa in sicurezza delle bouganville presenti in Corso Genova, programmato su indicazione dell’assessore Simone Bertolucci. L’intervento è finalizzato a garantire una migliore gestione della vegetazione e condizioni di maggiore sicurezza sul grande parcheggio e lungo l’Aurelia.