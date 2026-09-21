Ventimiglia, Simone Bertolucci assessore. Subentra in consiglio Antonella Marchesi

Ventimiglia. E’ stato ufficializzato stasera dal sindaco Flavio Di Muro, in consiglio comunale, l’ingresso in giunta di Simone Bertolucci. A lui il primo cittadino, con decreto firmato il 24 agosto scorso, ha affidato le deleghe a polizia locale e sicurezza, ciclo delle acque, verde pubblico, edilizia, frazioni, affari generali, servizi legali e società partecipate.