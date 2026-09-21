Il parlamentino|
Politica/
Ventimiglia/
Ventimiglia, Simone Bertolucci assessore. Subentra in consiglio Antonella Marchesi
21 settembre 2026 | 21:16
Ufficializzato il decreto firmato il 24 agosto scorso
Ventimiglia. E’ stato ufficializzato stasera dal sindaco Flavio Di Muro, in consiglio comunale, l’ingresso in giunta di Simone Bertolucci. A lui il primo cittadino, con decreto firmato il 24 agosto scorso, ha affidato le deleghe a polizia locale e sicurezza, ciclo delle acque, verde pubblico, edilizia, frazioni, affari generali, servizi legali e società partecipate.
Con la nomina di assessore, Bertolucci è “decaduto” da consigliere comunale. Al suo posto nell’assise è entrata la prima dei non eletti per il gruppo Lega: Antonella Marchesi.