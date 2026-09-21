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Ventimiglia, Simone Bertolucci assessore. Subentra in consiglio Antonella Marchesi

21 settembre 2026 | 21:16
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Ventimiglia, Simone Bertolucci assessore. Subentra in consiglio Antonella Marchesi

Ufficializzato il decreto firmato il 24 agosto scorso

Ventimiglia. E’ stato ufficializzato stasera dal sindaco Flavio Di Muro, in consiglio comunale, l’ingresso in giunta di Simone Bertolucci. A lui il primo cittadino, con decreto firmato il 24 agosto scorso, ha affidato le deleghe a polizia locale e sicurezza, ciclo delle acque, verde pubblico, edilizia, frazioni, affari generali, servizi legali e società partecipate.

Con la nomina di assessore, Bertolucci è “decaduto” da consigliere comunale. Al suo posto nell’assise è entrata la prima dei non eletti per il gruppo Lega: Antonella Marchesi.