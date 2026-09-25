Ventimiglia, rogo distrugge caravan e diverse auto

Ventimiglia. Un violento incendio è scoppiato improvvisamente, per cause da stabilire, all’interno di un parcheggio situatotra le frazioni di Torri e Bevera.

Il bilancio è pesante: a essere divorati dalle fiamme sono stati un caravan e diverse autovetture che si trovavano posteggiate nell’area.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30. Sul posto sono tempestivamente intervenute squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo, domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area per evitare il coinvolgimento di altri mezzi o strutture vicine. Presenti anche i carabinieri della zona, che hanno avviato i primi rilievi e le indagini di rito.

Al momento nessuna pista viene esclusa: le cause che hanno scatenato l’incendio restano tuttora in fase di accertamento. Fortunatamente, non si registrerebbero feriti o intossicati gravi, ma i danni materiali ai veicoli e al camper sono ingenti. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire l’origine del rogo, valutando sia l’ipotesi accidentale che eventuali altre matrici.