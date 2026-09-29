Ventimiglia, fugge al controllo dei Carabinieri: arrestato con 8 dosi di eroina

Ventimiglia . I militari del Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia hanno arrestato in flagranza di reato, nella tarda mattinata di ieri, un tunisino quarantenne, in Italia senza fissa dimora, trovato in possesso di eroina e denaro contante, ritenuto il guadagno della vendita della droga.

Ad insospettire gli operanti è stato l’atteggiamento dell’uomo che, notato dalla pattuglia per le vie del centro, ha mostrato un evidente nervosismo, dandosi improvvisamente a una precipitosa fuga a piedi per evitare il controllo.

I militari dell’Arma, intervenuti rapidamente, si sono lanciati in un breve inseguimento, riuscendo a fermare il fuggitivo. Nel corso delle concitate operazioni di bloccaggio, l’uomo, approfittando del momento, ha tentato invano di disfarsi di un involucro. Il pacchetto, prontamente recuperato dai Carabinieri, è risultato contenere 8 dosi di sostanza stupefacente di tipo eroina, per un peso complessivo di 7,10 grammi, destinate all’attività di spaccio. La successiva perquisizione personale ha consentito altresì di rinvenire in possesso dell’uomo la somma contante di 620 euro, ritenuta illecito provento del reato. Droga e denaro sono stati debitamente posti sotto sequestro.