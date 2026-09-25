Ventimiglia, dal 1° ottobre al via nuovo piano di lavaggio strade e marciapiedi

Ventimiglia. L’amministrazione comunale potenzia il servizio di pulizia della città con un nuovo piano di lavaggio delle strade e dei marciapiedi, che prenderà il via dal prossimo 1° ottobre. Il nuovo piano prevede una riorganizzazione e un potenziamento complessivo degli interventi, con l’obiettivo di garantire una maggiore frequenza delle attività sia nel centro cittadino sia nelle frazioni e di intervenire in maniera più capillare anche sui marciapiedi.

Accanto al piano di lavaggio delle strade, l’Amministrazione ha infatti deciso di rafforzare in maniera significativa il lavaggio dei marciapiedi, anche grazie alla recente rimodulazione del servizio di igiene urbana, che ha consentito di destinare nuove risorse all’acquisto di un ulteriore macchinario, che si affiancherà a quelli già in dotazione. Il nuovo modello organizzativo permetterà di effettuare tre interventi di lavaggio in contemporanea, articolati tra il servizio notturno di lavaggio delle strade e gli interventi dedicati ai marciapiedi nelle ore mattutine, garantendo così una presenza costante sul territorio.

Il potenziamento del servizio si accompagna inoltre alla ripresa dei divieti di sosta e delle relative rimozioni nelle notti di lunedì e mercoledì, interessate dal lavaggio delle strade. A partire da lunedì 28 settembre, infatti, torneranno pienamente operative le disposizioni previste dall’ordinanza 116/2023, dopo la sospensione adottata durante il periodo estivo. La programmazione completa è disponibile al seguente link: https://www.comune.ventimiglia.im.it/it-it/novita/avvisi/2023/nuovo-servizio-di-pulizia-e-lavaggio-strade-torna-pulita-ventimiglia-291683-1-02bcb619375831c1bedd44c206662128

«Abbiamo scelto di intervenire con decisione sul servizio di lavaggio, sia delle strade sia dei marciapiedi – dichiara il sindaco Flavio Di Muro – . La rimodulazione recentemente attuata ci ha consentito di destinare ulteriori risorse al servizio e di dotarci anche di un nuovo macchinario. Dal 1° ottobre avremo quindi un piano più articolato, con interventi programmati sia nel centro sia nelle frazioni e una maggiore attenzione alla pulizia dei marciapiedi. È un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti per migliorare concretamente il decoro della città».