Ventimiglia, concluso il percorso “Esploratori digitali” della scuola primaria di via Veneto

Il corso non solo ha insegnato ad utilizzare la tecnologia in modo attivo, sicuro e consapevole, ma ha anche rafforzato l’autostima, lo spirito di squadra, la collaborazione e la capacità di risolvere piccoli e grandi problemi

Ventimiglia. Si è concluso con grande entusiasmo venerdì 25 settembre il percorso del PN Estate “Esploratori digitali“, che ha visto protagonisti alcuni degli alunni della scuola primaria di via Veneto.

Svolto nei pomeriggi di inizio settembre, al termine delle attività didattiche, il corso è stato un’eccellente avventura formativa in cui i bambini si sono messi in gioco con straordinario impegno, curiosità e voglia di imparare.

Attraverso un perfetto mix di logica, gioco e creatività, i piccoli esploratori hanno sperimentato il coding unplugged (su carta e all’aperto in cortile), le danze robotiche e la robotica educativa con il simpaticissimo Blue-Bot, i giochi con il tangram e i blocchi per creare figure, la programmazione visuale a blocchi su Scratch, le esercitazioni di videoscrittura e le sfide con i giochi didattici al computer.

Per i bambini c’è stata anche una divertente introduzione all’Intelligenza Artificiale, con piattaforme adatte a loro come Code.org e Quick, Draw! Ma non sono mancate attività pratiche per scoprire cosa siano gli algoritmi applicandoli poi ad una gustosa ricetta culinaria.