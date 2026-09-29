Ventimiglia, al via la rotatoria tra corso Toscanini, via Verdi e passeggiata Funtanin

Ventimiglia . Una nuova rotatoria provvisoria modifica la viabilità a Ventimiglia. Da oggi, nell’area dell’incrocio tra via Verdi, corso Toscanini e passeggiata Funtanin è stata istituita una rotatoria destinata a rimanere in vigore per tutta la durata dei lavori necessari alla realizzazione della rotatoria definitiva.

Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia Locale a seguito dell’avvio del progetto per la sistemazione dell’intersezione. L’intervento nasce anche dalla necessità, è specificato nel documento, «di migliorare la sicurezza della circolazione» in un punto considerato critico sotto il profilo della sicurezza e della fluidità del traffico, «limitando inoltre la velocità dei veicoli».