Viabilità|
Ventimiglia, al via la rotatoria tra corso Toscanini, via Verdi e passeggiata Funtanin
Da oggi è stata istituita una rotatoria destinata a rimanere in vigore per tutta la durata dei lavori necessari alla realizzazione della rotatoria definitiva
Ventimiglia. Una nuova rotatoria provvisoria modifica la viabilità a Ventimiglia. Da oggi, nell’area dell’incrocio tra via Verdi, corso Toscanini e passeggiata Funtanin è stata istituita una rotatoria destinata a rimanere in vigore per tutta la durata dei lavori necessari alla realizzazione della rotatoria definitiva.
Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia Locale a seguito dell’avvio del progetto per la sistemazione dell’intersezione. L’intervento nasce anche dalla necessità, è specificato nel documento, «di migliorare la sicurezza della circolazione» in un punto considerato critico sotto il profilo della sicurezza e della fluidità del traffico, «limitando inoltre la velocità dei veicoli».
Nell’area interessata dal cantiere sarà imposto il limite di velocità di 30 chilometri orari, accompagnato dalla segnaletica di preavviso della rotatoria e dall’obbligo di rallentare.
La segnaletica, sia quella relativa alla nuova disciplina della circolazione sia quella di cantiere, sarà installata dalla Masala Srl, impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori per conto del Comune di Ventimiglia. A carico della ditta anche il posizionamento delle lanterne luminose previste nell’area di cantiere.
La rotatoria provvisoria resterà in funzione dall’avvio dei lavori fino al completamento della rotatoria definitiva. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale saranno incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza.
Il provvedimento, firmato dal comandante della Polizia Locale Sandro Villano, è stato adottato «per motivi di sicurezza», «pubblico interesse» e modifica temporaneamente l’attuale sistema viario dell’incrocio.