Un mattoncino alla volta, Sanremo abbatte le barriere architettoniche con le rampe di Lego

Sanremo. Dal 23 al 25 settembre si terrà a Sanremo un percorso promosso dal Comune e da “Talents Lab” per sensibilizzare sul tema della disabilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Tre giornate, più appuntamenti, un unico grande obiettivo: promuovere una cultura dell’inclusione e contribuire concretamente alla costruzione di una città più accessibile grazie al posizionamento di una rampa costruita con i Lego donati dalla cittadinanza, consapevole e attenta ai bisogni di tutti. È questo il filo conduttore delle iniziative in programma a Sanremo, che vedranno intrecciarsi momenti di sensibilizzazione, confronto, cultura e partecipazione, grazie alla collaborazione tra comune di Sanremo e “Talents Lab.” Il progetto prenderà il via mercoledì 23 settembre, con una doppia proposta che unisce il valore della cultura alla riflessione sui temi dell’inclusione.

Questa mattina, al teatro Ariston – Cinema Roof, si è svolto il convegno di sensibilizzazione sulla disabilità e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, dal titolo particolarmente significativo: “Costruiamo l’inclusione, abbattiamo le barriere”. L’iniziativa è stata rivolta in particolare agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di favorire, attraverso il dialogo e la sensibilizzazione, una maggiore consapevolezza sui temi della disabilità e dell’accessibilità.

La prima giornata ha previsto due sessioni: dalle 9.30 alle 11 con l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, e dalle 11.15 alle 12.45 con l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, il percorso proseguirà presso il Centro Famiglia Spazio 099 in via Roma – dove chiunque potrà donare i propri Lego – con i laboratori di costruzione della rampa, aperti alla cittadinanza: un momento fortemente simbolico e al tempo stesso concreto, nel quale il tema dell’abbattimento delle barriere si traduce in partecipazione e azione. A completare la giornata sarà l’appuntamento serale con “Libri da scoprire”, in programma alle 17 in piazza Cassini 10/11. Un incontro dedicato alla lettura, alle idee e alla creatività attraverso la presentazione di tre opere e dei rispettivi autori: Enrico Ortile, “Anch’io so stare al mondo”; Damiano Marini, “La musica è nella mia testa”, e Ale Padrin, “L’immaginazione ritrovata”.

La scelta di affiancare alla giornata dedicata alla sensibilizzazione anche un momento culturale non è casuale: la costruzione di una società inclusiva passa anche dalla capacità di raccontare esperienze, valorizzare talenti, ascoltare punti di vista differenti e offrire occasioni di incontro.

Il programma proseguirà domani, giovedì 24 settembre, sempre al teatro Ariston – Cinema Roof, con due ulteriori sessioni del convegno: dalle 9.30 alle 11 con l’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e dalle 11.30 alle 13 con le associazioni di categoria e gli ETS del Tavolo permanente della disabilità.

La tre giorni si concluderà venerdì 25 settembre con un ulteriore passaggio concreto: alle 12 è infatti prevista la posa di una rampa costruita con i Lego dai Talents presso l’ingresso del Museo Civico in piazza A. Nota 2 alla presenza delle autorità. L’obiettivo sarebbe quello di rendere Sanremo non solo la Città dei fiori e della musica, bensì anche dell’inclusione e dei colori, facendo comparire – con l’aiuto di tutti i commercianti del centro – una rampa per ogni negozio. L’intero programma nasce, quindi, come un percorso progressivo: conoscere, riflettere, condividere e intervenire.

Dalle scuole alle associazioni, dagli enti del Terzo Settore alla cittadinanza, il progetto intende coinvolgere differenti componenti della comunità sanremese, nella convinzione che l’inclusione non sia soltanto un tema sociale, ma una responsabilità collettiva e un elemento qualificante della qualità della vita urbana.

In questo quadro, i due appuntamenti “Costruiamo l’inclusione, abbattiamo le barriere” e “Libri da scoprire” si inseriscono in un unico più ampio disegno: abbattere le barriere fisiche e culturali, creando occasioni nelle quali accessibilità, educazione, cultura e partecipazione possano dialogare.

«Un programma importante sul tema dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere architettoniche – ha dichiarato il vicesindaco Fulvio Fellegara nel corso della conferenza di presentazione dell’iniziativa tenutasi presso la Sala Incontri del teatro Ariston – Invitiamo scuole, associazioni, famiglie, operatori, enti e cittadini a partecipare alle iniziative in calendario, per condividere un percorso che mette al centro le persone e il diritto di fruire pienamente delle città. Queste tre giornate saranno propedeutiche all’avvio dei laboratori che saranno effettuati nei nuovi locali di Verezzo, dove i nostri ragazzi saranno impegnati in progetti analoghi, sentendosi parte attiva e contribuendo a realizzare risultati concreti sul territorio. Questa è sicuramente una delle esperienze più belle che abbiamo messo in campo. E nel prossimo futuro ci piacerebbe vedere a Sanremo sempre più rampe come questa. Per questo faremo un incontro con le associazioni di impresa, così da promuovere l’iniziativa e far sì che anch’esse possano collaborare.»

«Le differenze non esistono, perché tutti siamo diversi, motivo per il quale dobbiamo accoglierle. Sono davvero felice di aver partecipato a questo progetto mettendo a disposizione le mura del teatro, in quanto queste hanno il compito di accogliere. I mattoncini con quali sono costruite queste rampe sono molto colorati, e il colore rappresenta la vita.», ha proseguito il patron dell’Ariston Walter Vacchino.

La storia comincia nel settembre 2020, quando Enrico Balestra – al tempo 26 anni, giovane nello spettro autistico – entra nella rete di cooperative sociali Habile portando con sé un Super Mario costruito con i Lego. La sua passione per i mattoncini diventa presto un’occasione per sperimentare nuove attività all’interno del percorso dei Talents, un progetto nato per valorizzare le capacità e le passioni di giovani persone nello spettro autistico e accompagnarle verso l’inserimento lavorativo.

L’idea delle rampe era nata in Germania, da Rita Ebel, una nonna rimasta in sedia a ruote dopo un incidente: utilizzare i Lego per realizzare una piccola rampa capace di superare un gradino. Enrico – con il supporto del coordinatore del progetto, Sebastiano Rizzardi – decide di raccogliere la sfida e di sviluppare il progetto in Italia.

Comincia così la raccolta dei mattoncini. Le rampe diventano progressivamente uno strumento concreto per parlare di barriere architettoniche e accessibilità. Nel 2022 i Talents – che nel frattempo erano diventati cinque – incontrano il campione italiano di handbike Damiano Marini, che diventa testimonial del progetto. Iniziano a raccontare la loro storia nelle scuole, vanno in Senato, il teatro Verdi di Padova commissiona loro una rampa.

“La rampa è solo il punto di partenza” è il messaggio che accompagna il progetto. Perché dietro a ogni costruzione c’è una storia più ampia: quella di persone che cercano uno spazio nel mondo del lavoro a partire dalle proprie capacità, passioni e competenze. Attraverso laboratori, incontri nelle scuole e iniziative pubbliche, i Talents portano il tema dell’inclusione fuori dai contesti specialistici. In questi anni hanno raggiunto oltre diecimila studenti in tutta Italia fra Milano e Catanzaro, passando per Bologna, Carpi, Crema, Roma, Napoli e Campobasso.

La loro esperienza è stata raccontata su media locali e nazionali, hanno partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi “Tu sì que vales”, sono stati ospiti al TEDx, le loro rampe sono arrivate in Cortile Antico al Bo di Padova, la seconda Università d’Italia dopo Bologna.