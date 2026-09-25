Un mattoncino alla volta, a Sanremo inaugurata la prima rampa in Lego per accesso disabili

Sanremo. Un’idea tanto semplice quanto geniale, capace di unire l’impegno sociale, il riciclo e la concretezza di un’opera tangibile.

Questa mattina, a Sanremo, è stata ufficialmente inaugurata una speciale rampa realizzata con mattoncini Lego di recupero, pensata per agevolare l’accesso dei disabili — in particolare di chi si muove in carrozzella — all’ingresso del Museo Civico in Piazza Nota.

L’iniziativa rientra nel percorso del progetto “Costruiamo l’inclusione”, promosso dal Comune di Sanremo in collaborazione con il Talents Lab, che in questi giorni sta animando la città della Riviera con laboratori, momenti di riflessione e attività di sensibilizzazione sul tema delle barriere architettoniche e dell’accessibilità urbana.

Alla cerimonia d’inaugurazione, svoltasi nel cuore della Pigna di Sanremo, erano presenti numerose autorità cittadine e tanti giovani. Tra questi, spiccava la partecipazione di moltissimi ragazzi affetti da disabilità, soprattutto dello spettro autistico, insieme ad alcuni partecipanti su carrozzella che hanno voluto testare e celebrare questo importante momento di inclusione attiva.

Per l’amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Fulvio Fellegara e il consigliere comunale a testimonianza della vicinanza e del sostegno concreto delle istituzioni cittadine a progetti di cittadinanza partecipata.